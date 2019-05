Attualita 697

A Delia un nuovo sportello Postamat Atm, sarà funzionante 24 ore su 24

Il piccolo comune del nisseno disponeva di un vecchio apparecchio. La richiesta era stata inoltrata dal sindaco al direttore delle poste di Caltanissetta

Redazione

18 Maggio 2019 11:31

Un nuovo Postamat Atm a Delia. L’insallazione dello sportello di ultima generazione fa seguito alla richiesta del sindaco Gianfilippo Bancheri che, in una lettera inviata al ai direttore delle Poste Italiane di Caltanissetta, aveva segnalato la lentezza del vecchio apparecchio non più rispondente alle esigenze degli utenti cittadini, “non di rado in coda a fare la fila”.

“Il direttore delle Poste Italiane di Caltanissetta è stato di parola e ha mantenuto la promessa – ha detto soddisfatto Gianfilippo Bancheri, dimostrando così di venire incontro a una giusta richiesta. Questa nuova installazione consentirà ora una maggiore speditezza e sicurezza nelle operazioni considerato pure che a Delia vi sono tanti immigrati romeni e magrebini”.

Con il nuovo apparecchio, che sarà funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni gli utenti potranno usufruire di una serie di servizi dal prelievo di denaro contante alle ricariche telefoniche e alle interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. Il nuovo sportello è dotato di monitor digitale a elevata luminosità e di un dispositivo di sicurezza innovativo.

Un nuovo Postamat Atm a Delia. L’insallazione dello sportello di ultima generazione fa seguito alla richiesta del sindaco Gianfilippo Bancheri che, in una lettera inviata al ai direttore delle Poste Italiane di Caltanissetta, aveva segnalato la lentezza del vecchio apparecchio non più rispondente alle esigenze degli utenti cittadini, “non di rado in coda a fare la fila”.

“Il direttore delle Poste Italiane di Caltanissetta è stato di parola e ha mantenuto la promessa – ha detto soddisfatto Gianfilippo Bancheri, dimostrando così di venire incontro a una giusta richiesta. Questa nuova installazione consentirà ora una maggiore speditezza e sicurezza nelle operazioni considerato pure che a Delia vi sono tanti immigrati romeni e magrebini”.

Con il nuovo apparecchio, che sarà funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni gli utenti potranno usufruire di una serie di servizi dal prelievo di denaro contante alle ricariche telefoniche e alle interrogazioni su saldo e lista dei movimenti. Il nuovo sportello è dotato di monitor digitale a elevata luminosità e di un dispositivo di sicurezza innovativo.

News Successiva Realizzato a Delia un murales che raffigura la ruota di un carretto siciliano. Rientra nel progetto "Transumanze"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews