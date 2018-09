Politica 264

A Delia crescita incontrollata dei piccioni, il sindaco: "Bisogna intervenire"

Bancheri ha fatto inserire nel bilancio delle somme da poter utilizzare per lo studio e la realizzazione di un progetto

Redazione

20 Settembre 2018 20:45

Stop alla crescita incontrollata dei piccioni a Delia. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha deciso di affrontare il problema della presenza massiccia dei colombi nel paese.Il Commissario Straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia in una nota inviata ai comuni scrive: "Per cercare di contenere la crescita dei pennuti l’idea dell’amministrazione comunale è quella di utilizzare il metodo della sterilizzazione farmacologica, che consiste nella somministrazione di un antifecondativo attraverso il mangime". Per il sindaco Bancheri, "con questo metodo i colombi non vengono eliminati ma si fa in modo invece che il loro numero non cresca a dismisura. Ciò perché In Italia a differenza di altri paesi europei il piccione cittadino è tutelato (sentenza Cassazione del 2004)".

Intanto il sindaco, che nei giorni scorsi ha preso contatti con diverse ditte per conoscere le modalità dell’operazione contenimento piccioni e i costi della soluzione da adottare, ha fatto inserire nel bilancio, in corso di approvazione, delle somme da poter utilizzare per lo studio e la realizzazione di un progetto di riduzione della popolazione di colombi nel centro urbano.



