A "C'è posta per te" la bellissima storia d'amore dei sancataldesi Marisa e Francesco. Il video

La sclerosi multipla non ha cambiato nulla nel loro amore e lei lo ringrazia facendogli conoscere Giulia Michelin

Rita Cinardi

26 Gennaio 2020 11:00

Una storia d'amore bellissima che supera qualsiasi cosa. Marisa e Francesco, nisseni ma residenti a San Cataldo, sono stati protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, in onda sabato sera su Canale 5. Marisa ha scoperto di avere la sclerosi multipla quando era ancora fidanzata con Francesco. La malattia ha reso il loro legame più forte e mentre lei oggi lotta per combatterla ha voluto ringraziare il marito facendogli conoscere la sua attrice preferita: Giulia Michelin. Marisa e Francesco hanno due figli. "Questa malattia - ha detto Marisa - sicuramente mi ha preso gli arti ma non mi ha preso né il cuore né la testa". Il video a questo link https://www.wittytv.it/ce-posta-per-te/giulia-michelini-il-regalo-per-il-marito-di-marisa/

