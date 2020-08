Cronaca 1487

A Catania tagliano la gola ad un passante durante la rapina: arrestati due 17enni

La vittima ha raccontato che mentre si trovava in piazza Teatro Massimo è stato avvicinato da tre giovani che lo hanno invitato a bere una birra

22 Agosto 2020 17:27

Una rapina con ferimento a Catania. Due 17enni, nel tentativo di rapinare un 30enne gli hanno tagliato la gola con un coltello provocandogli una ferita poi suturata al pronto soccorso con 40 punti.I due sono stati arrestati da agenti delle Volanti della questura di Cataniai dalla Polizia di Catania con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali gravi. È avvenuto nel quartiere San Berillo di Catania dove i baby rapinatori hanno abbordato la vittima e gli hanno puntato alla gola il coltello nel tentativo di portargli via denaro e cellulare: l’uomo però ha reagito rimanendo ferito alla gola.

La vittima ha raccontato che mentre si trovava in piazza Teatro Massimo è stato avvicinato da tre giovani che lo hanno invitato a bere una birra, poi in via Invalidi di Guerra i tre lo hanno aggredito. La vittima ha cercato di divincolarsi e fuggire ma il giovane che impugnava il coltello gli ha sferrato un colpo al collo provocandogli una ferita profonda. A questo punto i tre sono fuggiti riuscendo a rubare solo il denaro contante. Due dei tre sono però stati fermati poco dopo nel centro storico del capoluogo etneo.

La vittima è stato soccorso dal 118. I due minori sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza.



