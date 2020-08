Cronaca 614

A casa con oltre 100 chili di marijuana pronta per essere spacciata: arrestato un licatese

La droga era nascosta in una camera adibita a magazzino. Complessivamente sono stati trovati 104 chili di marijuana

Redazione

28 Agosto 2020 10:03

Una persona è stata arrestata a Licata: nascondeva più di 100 chili di marijuana in casa. I carabinieri hanno scoperto che l'uomo, in una camera adibita a magazzino, nascondeva numerosi sacchi di plastica trasparente e tre scatoloni, oltre a diversi barattoli di vetro, tutti pieni di marijuana in parte già confezionata.Una volta terminata la perquisizione, i militari hanno sequestrato ben 104 chili di droga e altri 4 chili di semi di marijuana, oltre agli oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.



