Coronavirus. A Caltanissetta vero e proprio boom di guariti: altri 19 ce l'hanno fatta e portano il totale a 51

Nel consueto bollettino serale si segnala anche il ricovero in Malattie Infettive di un paziente di San Cataldo

Rita Cinardi

29 Aprile 2020 21:12

Altre 19 persone in provincia (13 a Caltanissetta, 3 a Gela, 2 a San Cataldo, 2 a Niscemi e 1 a Riesi) sono guarite dal coronavirus portando il numero totale di quanti ce l'hanno fatta a 51. Si tratta di pazienti che si trovavano in isolamento domiciliare e che adesso sono risultati negativi al doppio tampone. Questo il dato più interessante arrivato questa sera con il bollettino del direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone nel quale si segnala anche la presenza di un nuovo ricoverato (un paziente di San Cataldo) al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia. Riepilogando dall'inizio dell'epidemia il totale dei positivi in provincia è di 158 persone. Di queste, 16 sono ricoverate in malattie infettive, 72 sono in isolamento domicililare (senza sintomi o con sintomi lievi), 4 sono ricoverate in ospedali di altre province, 51 le persone guarite (di cui 11 guariti clinicamente e altre 40 con doppio tampone negativo), 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Per il nuovo aggiornamento appuntamento domani sul nostro giornale.

