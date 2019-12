Eventi 381

A Caltanissetta una pista di pattinaggio su ghiaccio, ritorna il Centesimo On Ice. Apertura da domani 6 dicembre

In questa nuova edizione il Centesimo On Ice sarà aperto fino a lunedì 6 gennaio tutti i pomeriggi dalle 16 alle 22 e tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 24

Redazione

05 Dicembre 2019 13:23

Ritorna Il Centesimo On Ice, la pista di pattinaggio su ghiaccio vero che ti farà provare il brivido del divertimento!

Dopo il grande successo della prima edizione, è arrivato il momento di scendere di nuovo in pista, in Via Salvatore Averna, presso la zona industriale di Caltanissetta.

In questa nuova edizione Il Centesimo On Ice sarà aperto da venerdì 6 dicembre a lunedì 6 gennaio tutti i pomeriggi dalle 16:00 alle 22:00 e tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00.

Cosa troverai:



450 metri quadrati di ghiaccio vero dove pattinare

Noleggio pattini e attrezzature di sicurezza della tua misura

E se non sai pattinare? Nessun problema! Accanto a te ci saranno istruttori specializzati e operatori che ti daranno i consigli giusti per pattinare in tutta sicurezza.

La tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi e chiunque tu voglia

Una gran voglia di divertirti

Cosa devi portare:E in più…una speciale promozione per te che fai la spesa al Centesimo:Da sabato 30 novembre puoi avereUN BIGLIETTO DA 30 MINUTIA SOLO 1 EURO**Ogni 15 euro di spesa scontrino unico e multipli.

Ritorna Il Centesimo On Ice, la pista di pattinaggio su ghiaccio vero che ti farà provare il brivido del divertimento!

Dopo il grande successo della prima edizione, è arrivato il momento di scendere di nuovo in pista, in Via Salvatore Averna, presso la zona industriale di Caltanissetta.

In questa nuova edizione Il Centesimo On Ice sarà aperto da venerdì 6 dicembre a lunedì 6 gennaio tutti i pomeriggi dalle 16:00 alle 22:00 e tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00.

Cosa troverai:



450 metri quadrati di ghiaccio vero dove pattinare

Noleggio pattini e attrezzature di sicurezza della tua misura

E se non sai pattinare? Nessun problema! Accanto a te ci saranno istruttori specializzati e operatori che ti daranno i consigli giusti per pattinare in tutta sicurezza.

La tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi e chiunque tu voglia

Una gran voglia di divertirti

A Caltanissetta "It's Christmas time": presentati gli eventi natalizi. Ecco il programma

News Successiva Caltanissetta, restaurata l'Edicola votiva di via Terranova: mercoledì 11 dicembre l'inaugurazione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare

Articoli simili

Cosa devi portare:E in più…una speciale promozione per te che fai la spesa al Centesimo:Da sabato 30 novembre puoi avereUN BIGLIETTO DA 30 MINUTIA SOLO 1 EURO**Ogni 15 euro di spesa scontrino unico e multipli.