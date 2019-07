Eventi 74

A Caltanissetta un mercatino del libro usato, la raccolta inizierà il 22 agosto: sarà possibile comprare e vendere a metà prezzo

L'iniziativa è a cura dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e si terrà in viale Regina Margherita

Redazione

22 Luglio 2019 11:24



“Ogni anno le studentesse, gli studenti e le loro famiglie si trovano a dover sostenere costi altissimi per poter acquistare il corredo scolastico e i libri di testo. Per contrastare il fenomeno del caro-libri presso gli uffici dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra( ANMIG ) in Viale Regina Margherita 49 Caltanissetta , è organizzato il mercatino del libro scolastico usato per le scuole Medie e Superiori. Un servizio solidale per abbattere le speculazioni editoriali sul caro libri. Il mercatino del libro usato è un mezzo da cui non si può prescindere per andare a coprire gli spazi di welfare lasciati vuoti dallo Stato. Il costo dei libri di testo e del materiale scolastico è oggi giorno una delle più grosse barriere all’accesso al sapere; si continua a rivendicare una Legge Nazionale sul Diritto allo Studio, che contenga il comodato d’uso per i libri di testo e che, soprattutto, sia rispettata e resa effettiva dalle leggi regionali, che ad oggii o sono molto vecchie o non vengono adeguatamente finanziate. Da giovedì 22 Agosto inizieremo la raccolta dei libri dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. Nelle nostre sedi gli studenti potranno vendere e comprare i propri libri a metà prezzo, senza cadere nelle speculazioni che gira intorno ai libri.”







“Ogni anno le studentesse, gli studenti e le loro famiglie si trovano a dover sostenere costi altissimi per poter acquistare il corredo scolastico e i libri di testo. Per contrastare il fenomeno del caro-libri presso gli uffici dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra( ANMIG ) in Viale Regina Margherita 49 Caltanissetta , è organizzato il mercatino del libro scolastico usato per le scuole Medie e Superiori. Un servizio solidale per abbattere le speculazioni editoriali sul caro libri. Il mercatino del libro usato è un mezzo da cui non si può prescindere per andare a coprire gli spazi di welfare lasciati vuoti dallo Stato. Il costo dei libri di testo e del materiale scolastico è oggi giorno una delle più grosse barriere all’accesso al sapere; si continua a rivendicare una Legge Nazionale sul Diritto allo Studio, che contenga il comodato d’uso per i libri di testo e che, soprattutto, sia rispettata e resa effettiva dalle leggi regionali, che ad oggii o sono molto vecchie o non vengono adeguatamente finanziate. Da giovedì 22 Agosto inizieremo la raccolta dei libri dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. Nelle nostre sedi gli studenti potranno vendere e comprare i propri libri a metà prezzo, senza cadere nelle speculazioni che gira intorno ai libri.”





Apertura dell'anno sociale del Lions Club: la Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta si esibisce nella Valle dei Templi

News Successiva Caltanissetta, al centro diurno dell'Istituto Testasecca un laboratorio teatrale per la terza età

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews