A Caltanissetta un corso regionale di alta formazione per i volontari Unicef

Il corso era rivolto ai volontari di Caltanissetta e Agrigento. Le varie sessioni sono state trattate anche tramite esercitazioni pratiche

Redazione

01 Dicembre 2019 08:26

Il primo step della giornata formativa ha previsto una formazione generale sui nobili fini dell’UNICEF per proseguire con una formazione specialistica improntata sugli ambiti di: comunicazione efficace, publick speaking, team building, leadership e lavoro su obiettivi. Le varie sessioni sono state trattate anche tramite esercitazioni pratiche ed hanno avuto come relatori Vincenzo Lorefice, Presidente del Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF e presidente ad interim del Comitato Provinciale di Caltanissetta, Mauro Cantoia Trainer e Responsabile di “GENIO in 21 giorni”, sede di Catania e Ambra Picasso Segretaria Regionale UNICEF e responsabile Customer Care “GENIO in 21 giorni”, sede di Catania.A conclusione dell’interessante incontro sono stati rilasciati a tutti i presenti gli attestati di partecipazione UNICEF.



