A Caltanissetta un convegno sulla "Tutela dei diritti delle persone con diabete"

Il convegno si rivolge alle persone, in generale, affette dal diabete con una curvatura, in particolare, alle famiglie con bambini affetti da questa patologia, a sostegno e tutela della corretta applicazione delle norme

14 Novembre 2019

Su iniziativa dell’Associazione Giovani Diabetici centro Sicilia ONLUS, presieduta dal Sig. Salvatore Schillaci e l’INPS, Venerdì 15 Novembre 2019 si terrà un convegno sul tema “Tutela dei diritti delle persone con diabete”, nell’ottica di favorire e promuovere sempre una concreta solidarietà alle persone e famiglie affette da questa patologia., attraverso la sensibilizzazione di organismi politici, amministrativi e sanitari L’area medico-legale INPS, a livello nazionale, ha concordato da diversi anni, in virtù di un dibattito scientifico, l’utilizzo di linee-guida sull’applicazione delle norme nazionali, con riferimento ai bambini con diabete.In Sicilia Centro meridionale, purtroppo, non si è assistito ad un’applicazione uniforme di queste lineee guida e, pertanto, il Direttore Provinciale INPS di Caltanissetta, Dr. Armando Iacono, d’intesa con il Responsabile area Medico Legale INPS di Caltanissetta, Dr. Salvatore Cocuzza e l’Associazione Giovani Diabetici, in maniera concordata e risolutiva, ne hanno previsto l’applicazione su tutto il territorio di competenza.

Il convegno si rivolge alle persone, in generale, affette dal diabete con una curvatura, in particolare, alle famiglie con bambini affetti da questa patologia, a sostegno e tutela della corretta applicazione delle norme.

L’organizzazione del convegno, patrocinato dal Comune e dall’Ordine dei Medici di Caltanissetta, è stato reso possibile grazie all’intervento del Lions Club di Caltanissetta, presieduto dal Notaio Dott. Alfredo Grasso, nell’ottica dell’importanza che la tematica sul diabete riveste per il Lions, quale Service Permanente Internazionale. Infine, un ringraziamento alla consueta disponibilità alla Banca Sicana che ospita l’evento, nella persona del Dott. Giuseppe Di Forti e un plauso al Dr. Alfonso La loggia, Responsabile Centro di Riferimento Regionale per la Diabetologia Pediatrica Asp di Caltanissetta.



