A Caltanissetta terminerà il 31 Maggio la campagna "Dona il caffè al bar del tuo cuore"

I piccoli bar in questi oltre due mesi di chiusura hanno subito notevoli danni economici

Redazione

20 Maggio 2020 17:42

Terminerà il 31 Maggio la campagna “Dona il caffè al bar del tuo cuore”, per continuare ad aiutare i bar che nonostante la riapertura continuano ad avere difficoltà dopo oltre due mesi di chiusura.Dopo poco più di 2 settimane dall’avvio della campagna “Dona il caffè al bar del tuo cuore”, che ha raccolto ad oggi 1.115 euro, i promotori dell’iniziativa hanno deciso di continuarla sino al 31 Maggio 2020, per permettere ancora a chi vuole supportare il proprio bar del cuore, di offrire il proprio gesto di solidarietà.

I piccoli bar che in questi oltre due mesi di chiusura hanno subito notevoli danni economici, anche se dall’11 Maggio alcuni hanno aperto solo con l’asporto e la consegna a domicilio, e quasi tutti da Lunedì scorso hanno riaperto al servizio al banco, ma con le prescrizioni che il Governo ha emanato, stanno avviando con difficoltà la normale attività, e le spese fisse (affitti, utenze, forniture pregresse da saldare) accumulate negli oltre 2 mesi di chiusura a causa del Covid-19, e le spese che hanno dovuto affrontare per la riapertura con la messa in sicurezza ed il rispetto delle prescrizioni, li stanno ancora facendo soffrire.

E così si è deciso di continuare la raccolta fondi a loro sostegno, per far sì che quei bar dove si socializzava con i proprietari e le proprietarie, e le dipendenti ed i dipendenti, e con le persone che si incontravano, amici e conoscenti, possano resistere a questi prossimi mesi di lenta ripresa.

In questo periodo di emergenza, c’è l'esigenza di coccolare ed incentivare i propri bar del cuore e restituire la cortesia che hanno sempre riservato ai loro clienti. Non avendo potuto consumare il proprio caffè quotidiano, nel periodo di chiusura forzata, la proposta è sempre quella di donare a loro la "quota caffè" che normalmente si sarebbe spesa in un mese. Si può devolvere una cifra di 20€ che corrisponde a 20 giorni lavorativi, 30€ un mese intero di caffè, per sostenere il proprio bar preferito.

Si può donare nella piattaforma internet: https://www.gofundme.com/f/dona-il-caffe-al-tuo-bar-del-cuore?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet

Nel box sezione “perché hai donato?” si deve indicare il proprio bar di riferimento o il nome del titolare, e si potrà donare in forma anonima o nominativa.

Al termine della raccolta, sarà cura del “bar del cuore” al quale si è donato, offrire un caffè di ringraziamento.

Le donazioni sprovviste di indicazioni sull'attività sostenuta, saranno devolute in beneficenza agli alunni più bisognosi dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto, con i suoi quattro plessi scolastici di frontiera del centro storico di Caltanissetta, acquistando per loro materiale didattico e supporti digitali per la didattica a distanza. La donazione sarà su un conto corrente dedicato al progetto “dona il caffè al tuo bar del cuore” e i fondi raccolti saranno destinati secondo le indicazioni fornite in fase di donazione nella sezione commenti.

Si spera che in tanti vorranno continuare a supportare e aderire a questa iniziativa per sostenere tanti piccoli esercenti del settore dei bar e caffè ancora in notevole difficoltà dopo oltre 2 mesi di chiusura.

Francesca Mugavero

Irene Bonanno

Angelo Tramontana

Pasquale Tornatore



