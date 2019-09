Salute 334

A Caltanissetta si inaugura il Centro di Riabilitazione Neuro-Psicomotoria

Il centro sarà gestito dall’Associazione Nuova Luce ONLUS e diretto dalla Dottoressa Cettina Bellia

Redazione

05 Settembre 2019 13:00

Venerdì 06 Settembre alle 17,30 in via Pietro Leone 3, sarà inaugurato il Centro di Riabilitazione Neuro-psico-motoria. Il centro sarà gestito dall’Associazione Nuova Luce ONLUS e diretto dalla Dottoressa Cettina Bellia, è convenzionato con l’ASP n. 2 di Caltanissetta per il “servizio ambulatoriale per n. 38 prestazioni giornaliere”, giusto Atto debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Caltanissetta, al n. 534/S.3 del 2/05/2019. All’inaugurazione del Centro interverranno l’Assessore Regionale alla Salute – Ruggero Razza, il sindaco Roberto Gambino, il Direttore Generale dell’ASP Alessandro Caltagirone, il Direttore Sanitario Marcella Santino, il Commissario della Camera di Commercio Giovanna Candura e la Deputazione Nazionale e Regionale.

