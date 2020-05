Cronaca 416

A Caltanissetta sarà realizzato un bosco urbano all'interno del Parco Balate con 750 alberi

Sarà frutto di un protocollo di intesa, appena siglato, tra Comune, Consorzio Universitario e Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale

Redazione

15 Maggio 2020 17:21

Il Comune di Caltanissetta, rappresentato dal sindaco Roberto Gambino, d’intesa con Il Consorzio per l'Istituzione e la Gestione di Corsi Universitari in Caltanissetta e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ha sottoscritto un protocollo d'intesa per realizzare un Bosco Urbano costituito da circa n. 750 alberi di alto fusto (tanti quanti sono gli studenti dei 4 corsi di laurea) nel rispetto del rapporto tra superficie disponibile e numero di piante all’interno del Parco Urbano Balate, di proprietà del Comune, dove lo stesso ha in corso di definizione un progetto di riqualificazione naturalistico-ambientale. Le essenze, giusto studio preliminare dell’Amministrazione comunale, potranno essere scelte tra le seguenti: Cipresso, Alloro, Roverella, Leccio, Carrubo, Bagolaro (Caccamo), Olmo minore, Frassino, Tiglio, Quercia da sughera, Palma nana, Albero di Giuda, Corbezzolo, Agrumi (Arancio, Arancio dolce, Arancio amaro, Mandarino, Bergamotto, Clementina, Limone, Tangerino, Pompelmo, Chinotto, Kumquat, Limequat, Pomelo, Limetta dolce, Pompia, Cedro di diverse varietà), Alberi da frutta per ogni specie diverse varietà (Melo, Pero, Susino, Mandorlo, Albicocco, Ciliegio, Melograno, Nespolo, Fico, Cachi). Per gli anni successivi saranno piantati tanti alberi quanti saranno gli studenti immatricolati a Caltanissetta, indipendentemente dall’Università di riferimento, in coerenza con le modalità stabilite dal presente Protocollo d’Intesa. Per la realizzazione del Bosco Urbano all’interno del parco urbano “Balate” il Consorzio Universitario provvederà all’acquisto di circa 250 piante di Olmo, Frassino, Corbezzolo, Pioppo e Platano, tutti di altezza di massima 160-180 cm. Il Dipartimento fornirà a titolo gratuito circa 500 piante, selezionate tra le specie di roverella, sughera, leccio, mandorlo, perastro, bagolaro, carrubo, palma nana, salice, melograno ed alloro. I lavori di piantumazione necessari alla realizzazione del Bosco Urbano de quo, saranno svolti a cura del Comune e del Dipartimento, rinviando la redazione del cronoprogramma dei lavori successivamente ai necessari sopralluoghi congiunti. Il Comune si impegna a garantire l’irrigazione delle alberature e, con la collaborazione del Dipartimento, anche la pulizia dalle erbe infestanti. Il Comune autorizza il Dipartimento ad eseguire gli interventi previsti dal presente accordo, finalizzati prima alla piantumazione degli alberi e successivamente alla manutenzione del Bosco Urbano.

Il Comune di Caltanissetta, rappresentato dal sindaco Roberto Gambino, d’intesa con Il Consorzio per l'Istituzione e la Gestione di Corsi Universitari in Caltanissetta e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, ha sottoscritto un protocollo d'intesa per realizzare un Bosco Urbano costituito da circa n. 750 alberi di alto fusto (tanti quanti sono gli studenti dei 4 corsi di laurea) nel rispetto del rapporto tra superficie disponibile e numero di piante all’interno del Parco Urbano Balate, di proprietà del Comune, dove lo stesso ha in corso di definizione un progetto di riqualificazione naturalistico-ambientale. Le essenze, giusto studio preliminare dell’Amministrazione comunale, potranno essere scelte tra le seguenti: Cipresso, Alloro, Roverella, Leccio, Carrubo, Bagolaro (Caccamo), Olmo minore, Frassino, Tiglio, Quercia da sughera, Palma nana, Albero di Giuda, Corbezzolo, Agrumi (Arancio, Arancio dolce, Arancio amaro, Mandarino, Bergamotto, Clementina, Limone, Tangerino, Pompelmo, Chinotto, Kumquat, Limequat, Pomelo, Limetta dolce, Pompia, Cedro di diverse varietà), Alberi da frutta per ogni specie diverse varietà (Melo, Pero, Susino, Mandorlo, Albicocco, Ciliegio, Melograno, Nespolo, Fico, Cachi). Per gli anni successivi saranno piantati tanti alberi quanti saranno gli studenti immatricolati a Caltanissetta, indipendentemente dall’Università di riferimento, in coerenza con le modalità stabilite dal presente Protocollo d’Intesa. Per la realizzazione del Bosco Urbano all’interno del parco urbano “Balate” il Consorzio Universitario provvederà all’acquisto di circa 250 piante di Olmo, Frassino, Corbezzolo, Pioppo e Platano, tutti di altezza di massima 160-180 cm. Il Dipartimento fornirà a titolo gratuito circa 500 piante, selezionate tra le specie di roverella, sughera, leccio, mandorlo, perastro, bagolaro, carrubo, palma nana, salice, melograno ed alloro. I lavori di piantumazione necessari alla realizzazione del Bosco Urbano de quo, saranno svolti a cura del Comune e del Dipartimento, rinviando la redazione del cronoprogramma dei lavori successivamente ai necessari sopralluoghi congiunti. Il Comune si impegna a garantire l’irrigazione delle alberature e, con la collaborazione del Dipartimento, anche la pulizia dalle erbe infestanti. Il Comune autorizza il Dipartimento ad eseguire gli interventi previsti dal presente accordo, finalizzati prima alla piantumazione degli alberi e successivamente alla manutenzione del Bosco Urbano.

News Successiva Coronavirus, in Sicilia altri 102 guariti e nessun decesso nelle ultime 24 ore. In calo i malati (-94)

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare