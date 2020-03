Cronaca 1068

A Caltanissetta sale nuovamente il numero dei sanzionati: ieri sono stati 33

Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 39 controlli presso gli esercizi commerciali

Redazione

30 Marzo 2020 14:22

Sono state 498 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, domenica 29 marzo, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 33 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 39 controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento.



