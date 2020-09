Salute 692

A Caltanissetta riparte lo screening oncologico: ecco cosa fare e chi potrà aderire

A seguito del miglioramento della situazione epidemica e di successive direttive, sono state riprogrammate le attività di I° livello degli screening oncologici

Redazione

24 Settembre 2020 17:58

L’attuale emergenza sanitaria da COVID 19 ha portato alla sospensione momentanea dei tre programmi di screening oncologici.La sospensione - scrive la dottoressa Giovanna Parrino - è stata decisa per garantire il contenimento del contagio e salvaguardare la salute dei cittadini e degli operatori sanitati dall’infezione, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

A seguito del miglioramento della situazione epidemica e di successive direttive, sono state riprogrammate le attività di I° livello degli screening oncologici su tutto il territorio provinciale.

Tale riprogrammazione ha portato ad una razionalizzazione e rimodulazione dell’offerta degli screening in quanto deve tenere conto delle necessarie misure di sicurezza atte a limitare il contagio e a garantire la protezione degli utenti e degli operatori sanitari (quali ad esempio il distanziamento, la verifica dei sintomi negli utenti, la sanificazione dei locali).

Possono aderire allo screening le seguenti fasce di popolazione:

screening mammografico, donne con età compresa fra i 50 ed i 69 anni;

screening colo-retto, uomini e donne con età compresa fra i 50 ed i 69 anni;

screening cervice uterina, donne con età compresa fra i 25 e i 64 anni.

Possono contattare il centro gestionale screening al numero 0934-506056

Inoltre è possibile recarsi in farmacia e chiedere il kit per lo screening.





