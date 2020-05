Attualita 390

A Caltanissetta riattivata la consegna dei kit per la differenziata: saranno rispettati protocolli sicurezza Covid-19

Le consegne avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per tutelare la salute dei residenti e del personale Dusty

Redazione

19 Maggio 2020 16:49

Da DOMANI mercoledì 20 maggio, sarà possibile richiedere il kit completo per la raccolta differenziata e la fornitura dei sacchetti.In ottemperanza alle disposizioni del Dpcm del 26.04.2020 -Fase 2 dell’emergenza sanitaria Coronavirus, le consegne avverranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per tutelare la salute dei residenti e del personale Dusty.





ORARI E MODALITÀ DI CONSEGNA:

Sipotrà ritirare il kitnei locali della Chiesa Sacro Cuore (in via Messina), tutti i giorni feriali (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, mentre il sabato solo la mattina dalle 9 alle 13, e per la consegna dei sacchetti per i residenti della “Zona A”, la consegna sarà effettuataal centro di distribuzione diCorso Vittorio Emanuele II (tutte le mattine, dal lunedì al sabato, escluso la domenica, dalle 9.00 alle 13.00).



Gli utenti dovranno osservare le seguenti procedure:

Ø essere munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta;

Ø utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

Ø evitare gli assembramenti;

Ø rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un (1) metro, secondo le norme di sicurezza;



Maggiori informazioni sul calendario settimanale (suddiviso in “Zona A” e “Zona B” per utenze domestiche e per le utenze non domestiche), sono disponibili al seguente link https://www.dusty.it/caltanissetta/porta-a-porta/, o chiamando il numero verde 800.164.722 - 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.











News Successiva Vacanze gratis in Sicilia per gli "eroi" della sanità lombarda: a Cefalù un hotel li ospiterà per una settimana

