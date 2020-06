Cronaca 635

A Caltanissetta record aumenti prezzi generi alimentari, il sindaco: "Avviate le verifiche"

"Un aumento che ritengo davvero ingiustificato – ha detto il primo cittadino – per cui stiamo avviando un’azione di verifica con la sezione Annona della Polizia Municipale"

Redazione

25 Giugno 2020 09:31

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha delegato alla Polizia Municipale le verifiche sul rincaro dei prezzi dei generi alimentari. Secondo l’Unione Nazionale dei Consumatori infatti è Caltanissetta il capoluogo di provincia dove, a seguito del lockdown, si è registrato il maggiore aumento (+6.4%) seguita da Trieste (+5,1%), Avellino e Trapani (+4,7% per entrambe). “Un aumento che ritengo davvero ingiustificato – ha detto il primo cittadino – per cui stiamo avviando un’azione di verifica con la sezione Annona della Polizia Municipale. Per quanto riguarda gli ortaggi nella filiera si era verificato un aumento dei prezzi nel periodo del Covid che ora a quanto pare si è stabilizzato. Le indagini riguarderanno sia la grande distribuzione che i piccoli commercianti”.

