A Caltanissetta prima assemblea provinciale della Lega: nominati i commissari comunali

Sabato e domenica i gazebo per raccogliere le firme per dire no al Mes

Redazione

06 Dicembre 2019 14:33

Alla presenza del Sen. Stefano Candiani, Commissario Regionale in Sicilia, del Sen. Stefano Borghesi, Amministratore, e della dirigenza siciliana di Lega e Lega Giovani si è svolta ieri all’Hotel Ventura la 1ª Assemblea Provinciale della Lega di Caltanissetta."Un importante momento di confronto costruttivo e discussione tra Amministratori locali e dirigenti della Lega, partito in costante crescita anche in Provincia di Caltanissetta - si legge nella nota stampa - dove sono state costituite le prime 7 Sezioni comunali, punto di riferimento per militanti e cittadini.

Su indicazione del Commissario provinciale, Oscar Aiello, il Commissario regionale Sen. Stefano Candiani ha nominato nelle 7 Sezioni i seguenti Commissari comunali:

Patrizia Battello a Caltanissetta; Giuseppe Spata a Gela; Angela Cocita a Sommatino; Giuseppe Mendola ad Acquaviva; Gero Lombardo a Mussomeli; Giuseppe Torregrossa a San Cataldo; Sabrina Caristia a Riesi.

Sabato 7 e domenica 8 Dicembre anche la Lega della Provincia di Caltanissetta organizzerà una raccolta firme nei gazebo per dire NO al MES, un Fondo “Salva-Banche” e “AMMAZZA-ITALIA”, che mette a rischio 120 miliardi di risparmi degli italiani che potrebbero essere usati per aiutare le banche tedesche e francesi.

Appuntamento per Caltanissetta sabato 7 Dicembre, dalle 18 alle 20, in Corso Vittorio Emanuele (angolo salita via XX Settembre) e domenica 8 Dicembre, dalle 11 alle 13, in Piazza Garibaldi".



