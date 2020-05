Salute 384

A Caltanissetta nasce la sezione territoriale dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO

A darne notizia lo pneumologo Elio Virone. L’Associazione ha lo scopo anche di accrescere, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, la conoscenza della malattia e della sua gestione da parte dei pazienti e dei loro familiari

15 Maggio 2020 11:29

In data 13.5.2020 si è costituita a Caltanissetta la sezione territoriale della Associazione Nazionale Pazienti BPCO. (Coordinatrice: Sig.ra Ersilia Sciandra. Medico Referente: Dott. Maurizio Miraglia, entrambi nella foto)L’Associazione Italiana Pazienti BPCO (Bronchite Cronica Ostruttiva) è stata costituita il 24 giugno 2001 ( con sede a Roma e Presidente in carica Prof. D’Antonio) allo scopo di unire i pazienti BPCO in una azione comune determinata ad ottenere una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni e dell'opinione pubblica nei confronti del malato cronico respiratorio attraverso adeguati interventi di tutela e misure per una migliore qualità della vita. L’Associazione ha lo scopo anche di accrescere, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, la conoscenza della malattia e della sua gestione da parte dei pazienti e dei loro familiari. Si rende interlocutrice per perseguire la concretizzazione di strumenti, anche di tipo legislativo, mirati a migliorare la tutela del paziente cronico respiratorio, a promuovere campagne di informazione, di educazione e di prevenzione e a sostenere la ricerca scientifica medica e farmacologica.

La sezione territoriale in particolaresi propone di assistere i pazienti e i loro familiari nelle necessità quotidiane rappresentate dalle difficolta dei pazienti alla respirazione, alla scarsa tolleranza allo sforzo, alla necessità spesso di essere sottoposti ad ossigenoterapia domiciliare. Sarà promotrice di incontri, conferenze, seminari, dedicati ai pazienti, per meglio “convivere” con la malattia e migliorarne l’assistenza sanitaria.



