A Caltanissetta nasce il coordinamento siciliano dei lavoratori del Terzo Settore, presto incontrerà le istituzioni

Al censimento del 2017 i dipendenti delle imprese del terzo settore erano 844.775 ma ad oggi non hanno nessun organismo associativo o sindacale

Redazione

19 Ottobre 2019 20:19

Il “Terzo settore” rappresenta una delle realtà lavorative più dinamiche e vivaci dell’intero panorama italiano. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la rete di enti e di associazioni che rientrano in questa grande famiglia si è sviluppata e capillarizzata su tutto il territorio nazionale.Al censimento del 2017 i dipendenti delle imprese del terzo settore erano 844.775 (+3,9% rispetto all’ultimo censimento) ma ad oggi non hanno nessun organismo associativo o sindacale di tutela e assistenza.

Da questi dati, e dall’esigenza di una maggiore tutela e rivendicazione di diritti che li possano equiparare ai lavoratori dei servizi pubblici similari a quelli forniti dalle imprese del terzo settore, da Caltanissetta nasce il Coordinamento Siciliano dei Lavoratori del Terzo Settore, che già ha circa 80 lavoratori aderenti, ma che sta raccogliendo altre adesioni in tutta la Sicilia.

Il coordinamento a breve incontrerà le diverse istituzioni per le quali, attraverso le imprese sociali per le quali i lavoratori aderenti prestano la loro opera, forniscono i loro servizi.

Inoltre il coordinamento lancerà come prima azione la Campagna “Più Rispetto e Dignità per il Terzo Settore” che si propone di denunciare le condizioni di precarietà e instabilità dei professionisti del settore socio sanitario

Lo Stato ha il dovere di tutelare i lavoratori che svolgono attività di pubblica utilità nell’ambito dell’assistenza alle disabilità, alle donne e minori vittime di violenza, ai minori, agli anziani, agli immigrati ed in generale a coloro che si affidano allo Stato perché vivono una condizione di fragilità.

il Coordinamento Siciliano dei Lavoratori del Terzo Settore è composto da:

Sabrina Mosca, Maria Evelina Ballati, Daniela Garzia, Patrizia Giugno, Grazia Lipani, Gabriella Polizzi, Martina Pera, Anna Maria La Leggia, Serena Rita Surrenti, Gianfranco Domenico Pullerone, Maria Carmelina Randazzo, Fabio Ruvolo, Maria Agnese Diliberto, Giuseppina Amico, Mario Messinese, Emanuela Tomasello, Anna Maria Pasqua, Maria Rosaria Bufalino, Laura Maria Adelaide Rizzari, Roberta Butera, Ilenia Lauricella, Bruno Sari, Pasquale Carlo Tornatore, Anna Verde, Stefano Mirisola, Editha Brigole, Ebrima Jallow, Grazia Benedetta, Daniela Campisi, Elina Messina, Palma Bellanca, Anna Sollami, Maurizio Miraglia, Paola Anzalone, Carmela Scebba, Eliasna Cristina Cannavò, Giusy Pillitteri, Fabrizia Gioè, Daniela Sansonetti, Daniela D’Agostino, Di Marco Marlucia, Meftah Najib, Stefania Curatolo,Ersilia Santoro, Ornela Callari, Federica Gennaro, Marcella Nuovo, Maria Giusi Cannio, Vincenza Mirella Russo, Giuseppe Salamanca, Teresa Maria Rizzo, Giuseppina Pera, Ilaria Rita Iandolino, Maria Francesca Rizza, Clelia Giarratano, Margherita Floria Abbate, Eugenio Antonio Bonaffini, Assunta Giarratana, Lavinia Drogo, Maria Concetta Muscò, Iwuke John, Grazia Isgrò, Giovannella Floriana Procida, Rossana Amico, Mirella Miroddi, Francesco Miceli, Sonia Di Martino, Ubaldo Lombardo, Demis Domenico Alù, e i sostenitori del coordinamento: Carmelo Cutrufello, Carmelo Bosco, Michele Tornatore, Vincenzo Terrana, Michael Gabriel Micciché, Maria Rosalba Basile



