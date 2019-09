Eventi 501

A Caltanissetta "Le vie dei Tesori", la Guardia d'Onore espone due ritratti nel palazzo dei Mutilati

In viale Regina Margherita sarà possibile ammirare due quadri che ritraggono Re Vittorio Emanuele III e la consorte, la Regina Elena

Redazione

14 Settembre 2019 17:04

La Delegazione provinciale di Caltanissetta dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, espone nel Palazzo dei Mutilati di viale Regina Margherita a Caltanissetta durante i tre week-end della manifestazione regionale "Le Vie dei Tesori", mirata a far conoscere le bellezze storiche, architettoniche ed artistiche del territoio.

Dal 13 al 15 settembre, dal 20 al 22 settembre, dal 27 al 29 settembre, sempre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nel salone di rappresentanza al primo piano del citato Palazzo, sarà possibile ammirare due ritratti di Re Vittorio Emanuele III e della consorte la Regina Elena, nonchè il Labaro e la Bandiera della Delegazione INGORTP, un Manto da chiesa dell'Istituto nonchè alcune riviste edite dall'Istituto a livello nazionale ed il Medagliere dei Combattenti.

Il Palazzo è entrato nell'edizione di quest'anno de "Le vie dei Tesori" in quanto vi era proprio la sede dell'Associazione Mutilati ed invialidi civili di guerra, la cui sezione nissena ha invitato le Guardie d'Onore, insieme alla Sezione nissena dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, l'Associazione Marinai d'Italia e l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, a realizzare un'esposizione di grande interesse storico.

