Politica 190

A Caltanissetta lavori Enel in corrispondenza riapertura aziende, Pagano: "Solidarietà agli imprenditori"

Il deputato della Lega Alessandro Pagano invita "pubblicamente la società e-distribuzione spa, a rivedere i suoi programmi e a trovare soluzioni alternative"

Redazione

29 Aprile 2020 11:14

"Esprimo solidarietà a tutti gli imprenditori del comprensorio #nisseno e in particolare condivido l’accorato appello dell’imprenditore Arialdo Giammusso che ha denunciato alla stampa fatti che probabilmente non avremmo mai avuto modo di conoscere. Unitamente a tante aziende operanti nella zona industriale di #Caltanissetta, lo stesso si è visto recapitare un avviso da parte di e-distribuzione spa, con il quale si preannuncia la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica per il giorno 4 maggio (data che come noto, coincide con l’avvio della cosiddetta #Fase-2 e con la ripartenza di diverse attività manifatturiere). Un comunicato che sa di beffa e che mortifica le speranze del martoriato mondo imprenditoriale nisseno.

Le nostre aziende, già pesantemente danneggiate a causa della sospensione delle attività a causa del #Covid-19, saranno pertanto costrette a non poter ripartire insieme a tutte le altre aziende italiane, per detti lavori di manutenzione alla rete elettrica, lavori che potevano essere effettuati durante la sosta forzata di questi ultimi 45 giorni, e che maldestramente saranno eseguiti nel giorno della ripartenza delle attività produttive. Invito pubblicamente la società e-distribuzione spa, a rivedere i suoi programmi e a trovare soluzioni alternative al fine di non arrecare ulteriori disagi elle aziende produttive nissene. #Sicilia #CL #SanCataldo". Lo ha scritto il deputato nazionale della Lega Alessandro Pagano sulla sua pagina facebook.

"Esprimo solidarietà a tutti gli imprenditori del comprensorio #nisseno e in particolare condivido l’accorato appello dell’imprenditore Arialdo Giammusso che ha denunciato alla stampa fatti che probabilmente non avremmo mai avuto modo di conoscere. Unitamente a tante aziende operanti nella zona industriale di #Caltanissetta, lo stesso si è visto recapitare un avviso da parte di e-distribuzione spa, con il quale si preannuncia la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica per il giorno 4 maggio (data che come noto, coincide con l’avvio della cosiddetta #Fase-2 e con la ripartenza di diverse attività manifatturiere). Un comunicato che sa di beffa e che mortifica le speranze del martoriato mondo imprenditoriale nisseno.

Le nostre aziende, già pesantemente danneggiate a causa della sospensione delle attività a causa del #Covid-19, saranno pertanto costrette a non poter ripartire insieme a tutte le altre aziende italiane, per detti lavori di manutenzione alla rete elettrica, lavori che potevano essere effettuati durante la sosta forzata di questi ultimi 45 giorni, e che maldestramente saranno eseguiti nel giorno della ripartenza delle attività produttive. Invito pubblicamente la società e-distribuzione spa, a rivedere i suoi programmi e a trovare soluzioni alternative al fine di non arrecare ulteriori disagi elle aziende produttive nissene. #Sicilia #CL #SanCataldo". Lo ha scritto il deputato nazionale della Lega Alessandro Pagano sulla sua pagina facebook.

Lavori Enel alla zona industriale, interviene il sindaco Gambino: "Ho già provveduto, basta con gli allarmismi"

News Successiva "Decreto aprile" quasi pronto: 800 euro per gli autonomi e sussidio temporaneo per chi non ha nessun introito

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare