A Caltanissetta la quarta giornata di "Paesaggi di Mezzo": ecco il programma del 19 ottobre. In serata il concerto dei Baddarò

itinerario paesaggistica sensoriale tra il Borgo Prestianni ed il Borgo Santa Rita, visita a uliveti e frantoio, laboratori sul verde, presentazioni di libri, apertura delle mostre d'arte e fotografiche

Redazione

18 Ottobre 2019 22:34

Per la quarta delle cinque giornate, Sabato 19 Ottobre, della manifestazione "Paesaggi di Mezzo", evento organizzato da Legambiente e Slow Food Caltanissetta dal 16 al 20 Ottobre, dentro (per gli aspetti culturali) e intorno agli spazi del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta, e con il patrocinio e supporto del Comune di Caltanissetta e di diversi enti e sponsor privati, ancora numerose le attività in programma.Si inizierà presto, alle ore 8.30, per terminare alle ore 15.30, con il percorso paesaggistico e sensoriale con un itinerario esterno alla scoperta di Borghi rurali suggestivi e Contadini custodi dei grani antichi: dal Borgo Santa Rita a Marcato D'Arrigo.

Alle ore 9 presso il complesso monumentale dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti e della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, si apriranno al pubblico le mostre d’arte e di fotografia, con tour guidati, e gli spazi espositivi delle Aziende, gli Enti Istituzionali, i Parchi e le Riserve, le Associazioni Ambientaliste, gli artigiani, e dei produttori dei Presidi Slow Food e delle Aziende agricole di eccellenza delle aree interne del centro Sicilia.

Alle ore 10 sarà possibile partecipare ad un itinerario sensoriale formativo dal titolo "Da Santa Maria la Vetere a Santa Maria la Nova: storia della chiesa madre di Caltanissetta tra Medioevo e Barocco" a cura di Giuseppe Giugno e Nadia Rizzo di Alchimia. Sempre alle 10 si terrà un laboratorio didattico sul gusto a cura di Euroform. Contemporaneamente, alle 10, lo Spazio Forum prevede la presentazione del libro del Prof. Rossano Pazzagli “Le aree interne tra storia e rinascite territoriali”.

Nel pomeriggio dlle ore 15.30 alle ore 18:30 ci sarà il percorso paesaggistico sensoriale con la visita guidata all’Azienda olivicola di Luigi Giangreco (Biologico IGP Sicilia) e al Frantoio Polizzi (molitura, conservazione ed imbottigliamento olio biologico e IGP Sicilia). Alle ore 17 avrà inizio lo Spazio Ricreativo con il laboratorio didattico: "Costruire il Verde", a cura di Valeria Tumminelli dell'Associazione Nazionale Guardia Boschi. Alle ore lo Spazio Forum prevede l’incontro con la scrittrice Lucia Collerone, autrice del libro “L’amore brucia come lo zolfo”. Alle ore 19 per lo Spazio Laboratori Sensoriali, si terrà un laboratorio di degustazione della "n'giammella" sancataldese; il tutto accompagnato da alcune letture e narrazionii. Sempre alle ore 19 per lo Spazio Forum, proiezione del video Halycos di Cristiano Giamporcaro. Alle ore 20: per l’Area Food, un viaggio alla scoperta di alcuni piatti e cibi tipici della stagione. Alle ore 20 nello Spazio Mostre all’interno della Chiesa Santa Maria degli Angeli, Concerto-Teatro di Oriana Civile "Storii, tra il Serio e il Faceto". Concluderanno la giornata alle ore 21, per lo Spazio Musicale il concerto dei "BADDARO'", e a seguire musica e balli.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita, a eccezione di alcuni eventi per i quali è richiesta la prenotazione e il pagamento di un ticket.

Per maggiori informazioni, prenotazioni e dettagli sul programma è possibile contattare i numeri 320 1121940 e 339 3591755 o consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/paesaggidimezzo/

e la pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/486570825528351/ oltre al profilo Instagram: paesaggidimezzo.



Per il Comitato Organizzatore:

Fabio Di Francesco (Responsabile Condotta Slow Food di Caltanissetta)

Ivo Cigna (Presidente Legambiente Caltanissetta)



https://www.facebook.com/paesaggidimezzo/

https://www.facebook.com/events/486570825528351/



Programma di Paesaggi di Mezzo di SABATO 19 OTTOBRE 2019



SABATO 19 OTTOBRE 2019

● ore 8.30-15.30: PERCORSO PAESAGGISTICO/SENSORIALE - itinerario esterno alla scoperta di Borghi rurali suggestivi e Contadini custodi dei grani antichi: dal Borgo Santa Rita a Marcato D'Arrigo

● ore 9: AREA MOSTRE/ESPOSITORI/PRODUTTORI - apertura al pubblico

○ Espositori: Aziende, Enti Istituzionali, Parchi e Riserve, Associazioni Ambientaliste, Artigianato

○ Venditori: Presidi Slow Food e Aziende agricole di eccellenza delle aree interne del centro Sicilia

● ore 9-13: tour guidati:

○ alle MOSTRE iconografiche/fotografiche e pittoriche; il paesaggio dell'interno della Sicilia nella sua bellezza, nella sua varietà, nelle sue stratificazioni e nelle sue problematiche. Partecipanti: Caterina Arena, Giovanni Bartolozzi, Alberto Antonio Foresta, Ettore Maria Garozzo, Loris Viviano, Floriana Rampanti, Anna Giannone, Francesco Siracusa; Leonardo Cumbo; FotoNauti; Abies nebrodensis - patrimonio da salvare (Parco delle Madonie

○ agli ITINERARI SENSORIALI E FORMATIVI

■ ore 10: "Da Santa Maria la Vetere a Santa Maria la Nova: storia della chiesa madre di Caltanissetta tra Medioevo e Barocco" (a cura di Giuseppe Giugno e Nadia Rizzo di Alchimia)

■ Laboratorio didattico sul gusto a cura di Euroform

● ore 10: SPAZIO FORUM - presentazione del libro del Prof. Rossano Pazzagli “Le aree interne tra storia e rinascite territoriali”;

● ore 15.30-18:30: PERCORSO PAESAGGISTICO/SENSORIALE - visita guidata all’Azienda olivicola di Luigi Giangreco (Biologico IGP Sicilia) e al Frantoio Polizzi (molitura, conservazione ed imbottigliamento olio biologico e IGP Sicilia)

● ore 17.00: SPAZIO RICREATIVO - laboratorio didattico: "Costruire il Verde" (a cura di Valeria Tumminelli dell'Associazione Nazionale Guardia Boschi)

● ore 17.00: SPAZIO FORUM - incontro con la scrittrice Lucia Collerone, autrice del libro “L’amore brucia come lo zolfo”

● ore 19: SPAZIO DEI LABORATORI SENSORIALI - laboratorio di degustazione della "n'giammella" sancataldese; il tutto accompagnato da alcune letture e narrazioni

● ore 19.00: SPAZIO FORUM - proiezione del video Halycos di Cristiano Giamporcaro

● ore 20: AREA FOOD - alla scoperta di alcuni piatti e cibi tipici della stagione

● ore 20: SPAZIO MOSTRE (Chiesa Santa Maria degli Angeli) - Concerto/Teatro di Oriana Civile "Storii, tra il Serio e il Faceto"

● ore 21: SPAZIO MUSICALE

○ I "BADDARO'"

○ a seguire musica e balli





