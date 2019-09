Eventi 125

A Caltanissetta la notte bianca dello sport, successo di visitatori per lo stand della Nissa Rugby

Lo stand della società presieduta da Giuseppe Lo Celso, ha ricevuto anche la visita del sindaco Roberto Gambino

Redazione

24 Settembre 2019 14:51

Grande successo a Caltanissetta per la manifestazione Piazze di Sport che si è svolta sabato 21 settembre nel centro storico del capoluogo nisseno. Un evento con la finalità di promozione dello sport, sano divertimento, aggregazione e passione: tantissimi bambini e genitori hanno “provato” i mini giochi sportivi e curiosato tra gli stand di varie federazioni e società. Tra i più visitati il “punto” Nissa Rugby. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che ha già avviato la sua undicesima stagione, per l’occasione ha allestito un gazebo informativo e offerto a tutti, giovani e meno giovani, la possibilità di cimentarsi in giochi con la palla ovale. Presenti i dirigenti, lo staff tecnico ed una cospicua rappresentanza degli atleti delle formazioni maschili e femminili seniores.

Tra i visitatori interessati non è mancato il sindaco Roberto Gambino che si è informato sui molti progetti didattici svolti dalla Nissa Rugby e su quelli in programma per la nuova stagione: un’attività di reclutamento ed informazione nelle scuole primarie e secondarie del nisseno che da sempre è fiore all’occhiello della società nissena e che anche nel 2019/20 porrà la palla ovale come punto di riferimento dello sport cittadino. La manifestazione si è svolta nel centro storico dalle ore 18 a mezzanotte. Promotore dell’evento è stato il comitato provinciale Csain di Caltanissetta. Per questa manifestazione il Comitato Provinciale CONI di Caltanissetta ha coinvolto le Federazioni Sportive, le discipline Sportive Associate, gli enti di Promozione Sportiva ed i Centri Fitness della Città.



