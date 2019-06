Eventi 102

A Caltanissetta la mostra "Spiriti in fermento": 36 le opere esposte a Palazzo Moncada

Il programma prevede visita guidata, caffè letterario, degustazione di vini, formaggi e dolci

Redazione

19 Giugno 2019 09:24

Inaugurata sabato 25 maggio, nelle sale del Palazzo Moncada, a Caltanissetta, la mostra Spiriti in fermento: collettiva di pittura e di scultura, curata da Salvatore Falzone ed Elisa Mandarà, In memoria di Antonio Mercadante, critico e storico dell’arte romano, per anni impegnato in Sicilia e scomparso prematuramente l’anno scorso a Sciacca. Trentasei le opere esposte, dodici gli artisti, siciliani e romani, amati o scoperti da Mercadante: Salvo Catania Zingali, Giulio Catelli, Carmelo Giallo, Alessandra Giovannoni, Paolo Guarrera, Giovanni La Cognata, Sebastiano Messina, Vincenzo Nucci, Franco Polizzi, Ruggero Savinio, Vincenzo Scolamiero, Luciano Vadalà. La mostra, che inizia il suo percorso a Caltanissetta, ha registrato un successo sin dalla sua inaugurazione, - dice Eros Di Prima -, "l'affluenza di pubblico, in una piccola città di provincia, ma carica di storia e cultura, ha visto la presenza di un pubblico curioso, interessato e culturalmente attratto da una collettiva di grande spessore artistico". Abbiamo avuto l'opportunità come Associazione, aggiunge - il presidente di Createve Space – di organizzare e gestire la mostra per Caltanissetta. L’Associazione Creative Spaces si sta occupando degli eventi collaterali, il prossimo giovedì 20 giugno alle ore 18:00, dal titolo “MUSEO IN FERMENTO”. Questo il programma della serata: - Visita guidata - Selene Tumminelli (Creative Spaces) - Caffè letterario - Ass. Tra le Righe - Live music - Selvanha (Palermo) - Degustazione di vini della Masseria del Feudo, formaggi del caseificio La Madonnina e le "spettacolari" nuvole della pasticceria Miracolini Ingresso 5,00€ Per Info e prenotazioni contattate 3472701600 - 3275396202 GIORNI E ORARI da martedì alla domenica - dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 VISITE GUIDATE Tutti i sabati pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00 (gradita la prenotazione) Pagina evento https://www.facebook.com/events/457971224745684/

Inaugurata sabato 25 maggio, nelle sale del Palazzo Moncada, a Caltanissetta, la mostra Spiriti in fermento: collettiva di pittura e di scultura, curata da Salvatore Falzone ed Elisa Mandarà, In memoria di Antonio Mercadante, critico e storico dell’arte romano, per anni impegnato in Sicilia e scomparso prematuramente l’anno scorso a Sciacca. Trentasei le opere esposte, dodici gli artisti, siciliani e romani, amati o scoperti da Mercadante: Salvo Catania Zingali, Giulio Catelli, Carmelo Giallo, Alessandra Giovannoni, Paolo Guarrera, Giovanni La Cognata, Sebastiano Messina, Vincenzo Nucci, Franco Polizzi, Ruggero Savinio, Vincenzo Scolamiero, Luciano Vadalà. La mostra, che inizia il suo percorso a Caltanissetta, ha registrato un successo sin dalla sua inaugurazione, - dice Eros Di Prima -, "l'affluenza di pubblico, in una piccola città di provincia, ma carica di storia e cultura, ha visto la presenza di un pubblico curioso, interessato e culturalmente attratto da una collettiva di grande spessore artistico". Abbiamo avuto l'opportunità come Associazione, aggiunge - il presidente di Createve Space – di organizzare e gestire la mostra per Caltanissetta. L’Associazione Creative Spaces si sta occupando degli eventi collaterali, il prossimo giovedì 20 giugno alle ore 18:00, dal titolo “MUSEO IN FERMENTO”. Questo il programma della serata: - Visita guidata - Selene Tumminelli (Creative Spaces) - Caffè letterario - Ass. Tra le Righe - Live music - Selvanha (Palermo) - Degustazione di vini della Masseria del Feudo, formaggi del caseificio La Madonnina e le "spettacolari" nuvole della pasticceria Miracolini Ingresso 5,00€ Per Info e prenotazioni contattate 3472701600 - 3275396202 GIORNI E ORARI da martedì alla domenica - dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 VISITE GUIDATE Tutti i sabati pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00 (gradita la prenotazione) Pagina evento https://www.facebook.com/events/457971224745684/

Associazione culturale "Aldo Moro", convegno in occasione del quarantennale

News Successiva Saxofono contemporaneo: a Caltanissetta quattro giorni fra seminari, concerti, incontri e laboratori

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews