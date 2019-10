Eventi 118

A Caltanissetta la IV edizione della "Stagione Teatrale Turi Ferro"

Attualmente è ancora in corso la campagna per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti per la stagione teatrale 2019/2020

21 Ottobre 2019 09:27

Conferenza stampa di presentazione della IV edizione della “Stagione Teatrale Turi Ferro - Caltanissetta", che si terrà Venerdì 25 Ottobre alle ore 10.30, presso il “Teatro Rosso di San Secondo”.

Alla conferenza parteciperanno, fra gli altri, Antonello Capodici, direttore artistico della stagione, l'attore Enrico Guarneri, anche quest’anno protagonista del cartellone, Salvo La Rosa che affiancherà Enrico Guarneri, insieme ad Alessandra Falci e Rosario Marco Amato, nello spettacolo "Io Sono L'altro 2.0".

Durante la conferenza saranno presentati gli spettacoli che vedono protagonisti, oltre ai già citati, Alessandro Preziosi, Sebastiano Lo Monaco, Pippo Pattavina, in scena con le loro compagnie, con produzioni di respiro nazionale in cui anche Caltanissetta risulta presente, grazie all'investimento professionale ed economico dei produttori Carlo Auteri e Mario Fraello.

