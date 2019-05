Cronaca 793

A Caltanissetta la guerra dei manifesti elettorali: occupati anche gli spazi dei necrologi

Non è passata inosservata questa mattina la presenza, in vista delle Europee, dei manifesti elettorali di Silvio Berlusconi

Rita Cinardi

22 Maggio 2019 16:37

In guerra e in amore tutto è lecito, dice il detto. In politica no però, specie in campagna elettorale. Non è passata inosservata questa mattina la presenza, in vista delle Europee, dei manifesti elettorali di Silvio Berlusconi in tutta la città. Ma chi ha attaccato i manifesti per Forza Italia, probabilmente ignorando le regole, è arrivato ad invadere anche gli spazi riservati ai necrologi. Probabile che anche gli stessi dirigenti del partito ignoravano quanto accaduto. La foto ci è stata inviata da Alberto Morelli. "Questa mattina passando sotto il ponte di San Michele, verso via Sallemi -racconta il fotografo - mi sono accorto della presenza dei manifesti di Silvio Berlusconi che coprivano i necrologi. Questo accadeva intorno alle 9, dopo un'ora erano ancora lì". E sui social non sono mancate le proteste di chi chiede, almeno, il rispetto per i morti.

In guerra e in amore tutto è lecito, dice il detto. In politica no però, specie in campagna elettorale. Non è passata inosservata questa mattina la presenza, in vista delle Europee, dei manifesti elettorali di Silvio Berlusconi in tutta la città. Ma chi ha attaccato i manifesti per Forza Italia, probabilmente ignorando le regole, è arrivato ad invadere anche gli spazi riservati ai necrologi. Probabile che anche gli stessi dirigenti del partito ignoravano quanto accaduto. La foto ci è stata inviata da Alberto Morelli. "Questa mattina passando sotto il ponte di San Michele, verso via Sallemi -racconta il fotografo - mi sono accorto della presenza dei manifesti di Silvio Berlusconi che coprivano i necrologi. Questo accadeva intorno alle 9, dopo un'ora erano ancora lì". E sui social non sono mancate le proteste di chi chiede, almeno, il rispetto per i morti.

News Successiva Furbetto del reddito di cittadinanza beccato a lavorare in nero in un cantiere edile a Palermo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews