A Caltanissetta la "Giornata mondiale per la cura del Creato": l'Udc accanto agli agricoltori

L'iniziativa si terrà domenica primo settembre a Grottarossa. Prevista la presenza dei vertici nazionali del partito

Redazione

30 Agosto 2019 16:09

Domenica 1 Settembre, dalle ore 11:00, festeggiamo tutti assieme a Grottarossa (CL) la "Giornata Mondiale per la Cura del Creato", affiancandoci agli agricoltori locali che si vedono sottrarre proprie terre ed attività dalle multinazionali. Sempre favorevoli ad investimenti e sviluppo sul territorio, serve però impegno ed attenzione a non indebolire la nostra economia locale. Insieme a tutti gli amici dell’UDC Sicilia saranno presenti anche:On. Lorenzo Cesa - Segretario Nazionale Udc Italia

On. Decio Terrana – Coordinatore Regionale UDC Italia per la Sicilia

On. Mimmo Turano - Assessore Regionale alle Attività Produttive

On. Margherita La Rocca - Presidente Commissione Sanita all'ARS

On. Eleonora Lo Curto - Capogruppo UDC all'ARS

On. Giovanni Bulla - Deputato Questore all'ARS e Coordinatore Provinciale Catania

On. Vincenzo Figuccia - Parlamentare ARS e Coordinatore Provinciale Palermo

On. Danilo Lo Giudice - Parlamentare UDC all'ARS

Stiamo vivendo giorni molto difficili per le Istituzioni Italiane; serve un ritorno alla Politica moderata e con un’ampia visione programmatica per il nostro presente ed il nostro futuro. Ed oggi non si può parlare né di presente né di futuro senza curare il nostro territorio ed il nostro ambiente. Proprio per questo non si può assolutamente mostrare indifferenza verso le nuove forme di colonialismo che depauperano i nostri campi già minacciati da un inarrestabile processo di desertificazione.

Domenica 1 Settembre ci uniamo agli agricoltori locali per tutelare il nostro territorio ed il nostro ambiente. Il luogo individuato per la manifestazione è in contrada Grottarossa, all’altezza dello svincolo di Delia (CL).







