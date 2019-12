Eventi 180

A Caltanissetta "It's Christmas time": presentati gli eventi natalizi. Ecco il programma

Il 7 dicembre alle 18 sarà acceso l'albero in piazza Garibaldi. Babbo Natale, Mamma Natale, i personaggi Disney, aspettano tutti i bambini per farsi fotografare. Leccornie e musica ad allietare il primo giorno di festa

Redazione

05 Dicembre 2019 14:13

"It's Christmas time", è questo il titolo delle manifestazioni natalizie che da 7 dicembre al 6 gennaio animeranno il centro storico della città. Ad annunciarlo questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco Roberto Gambino insieme al vicesindaco Grazia Giammusso, l'assessore Fabio Caracausi, il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Giovanna Candura ed il Presidente del Consorzio Universitario dott. Giovanni Arnone. Tutto ha avrà inizio con l'accensione dell'albero in piazza Garibaldi. Accensione che, come sottolineato dal sindaco Gambino "ha un senso e da un senso a tutto quello che stiamo facendo". In questa cornice si inserirà la mostra dei presepi artigianali a partire da domenica 8 dicembre, alle 18.30 alla biblioteca Scarabelli. Contemporaneamente in piazza Tripisciano si svolgerà la deustazione di cannoli organizzata dal comitato di quartiere Santa Croce. Sempre nella cornice degli eventi è stata inserita la tre giorni denominata "Dolce Sicily", ossia la Festa del Torrone, che si terrà dal 27 al 29 dicembre in corso Umberto. Per il capodanno invece è confermato il concerto in piazza con il cantante neomelodico Francesco D'Aleo. Non mancheranno i concerti anche a Palazzo Moncada, alla parrocchia Sant'Agata e al Teatro Margherita dove, il 2 gennaio, si esibirà la Giovane Orchestra Sicula del maestro Raimondo Capizzi. Infine si è pensato anche ai mercatini di Natale. Previsti per il 19 e 20 dicembre saranno allocati nell'atrio del Comune. In allegato il programma completo degli eventi.

