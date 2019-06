Salute 206

A Caltanissetta il seminario "Interventi di primo soccorso nel cane" per aiutare i nostri amici a quattro zampe

Il seminario, organizzato dal medico veterinario Calogero Piscopo, è totalmente gratuito e rivolto ad esperti del settore ma anche agli amanti degli animali

Rita Cinardi

18 Giugno 2019 17:11

"Interventi di primo soccorso nel cane", è questo il titolo di un seminario gratuito, che si terrà domenica 23 giugno all'hotel Ventura dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, organizzato dal medico veterinario Calogero Piscopo e rivolto ai proprietari di cani. Questi ultimi come ogni anno, con l'arrivo dell'estate, vanno incontro a una serie di rischi che è bene prevenire e affrontare per la salvaguardia e la salute dei nostri amici animali. "Non è la prima volta - spiega Calogero Piscopo - che questo tipo di seminario si tiene a Caltanissetta ma questa volta la partecipazione sarà, eccezionalmente, gratuita, grazie al supporto di una nota azienda farmaceutica che ha sponsorizzato l'evento. Quest'ultimo è rivolto ai proprietari di cani e a tutti quanti gli addetti del settore cinofilo, agli studenti di veterinaria, educatori cinofili, addestratori sportivi, toelettatori e operatori di protezioni civile che potranno, grazie a questa formazione ultraspecifica, apprendere informazioni utilissime finalizzate al primo soccorso, non solo verso il proprio animale ma anche verso un animale trovato per strada in condizoni critiche, come ad esempio nel caso di un brutto investimento, un colpo di calore, una brutta ferita evidente. Alla fine di questo seminario i partecipanti sicuramente avranno tutte le nozioni di base per poter intervenire". Il medico veterinario Calogero Piscopo si è anche soffermato sui problemi e i rischi legati alla stagione estiva. "L'estate - spiega - per quanto riguarda gli animali rappresenta la brutta stagione, non soltanto per il caldo, visto che gli animali possono andare incontro a colpi di calore ma anche per quanto riguarda i forasacchi, i parassiti esterni (come pulci, zecche e zanzare), i parassiti interni, insomma l'estate riserva può riservare ai nostri animali tantissimi problemi legati alla stagione stessa". Per info e iscrizioni 366.2626646

"Interventi di primo soccorso nel cane", è questo il titolo di un seminario gratuito, che si terrà domenica 23 giugno all'hotel Ventura dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, organizzato dal medico veterinario Calogero Piscopo e rivolto ai proprietari di cani. Questi ultimi come ogni anno, con l'arrivo dell'estate, vanno incontro a una serie di rischi che è bene prevenire e affrontare per la salvaguardia e la salute dei nostri amici animali. "Non è la prima volta - spiega Calogero Piscopo - che questo tipo di seminario si tiene a Caltanissetta ma questa volta la partecipazione sarà, eccezionalmente, gratuita, grazie al supporto di una nota azienda farmaceutica che ha sponsorizzato l'evento. Quest'ultimo è rivolto ai proprietari di cani e a tutti quanti gli addetti del settore cinofilo, agli studenti di veterinaria, educatori cinofili, addestratori sportivi, toelettatori e operatori di protezioni civile che potranno, grazie a questa formazione ultraspecifica, apprendere informazioni utilissime finalizzate al primo soccorso, non solo verso il proprio animale ma anche verso un animale trovato per strada in condizoni critiche, come ad esempio nel caso di un brutto investimento, un colpo di calore, una brutta ferita evidente. Alla fine di questo seminario i partecipanti sicuramente avranno tutte le nozioni di base per poter intervenire". Il medico veterinario Calogero Piscopo si è anche soffermato sui problemi e i rischi legati alla stagione estiva. "L'estate - spiega - per quanto riguarda gli animali rappresenta la brutta stagione, non soltanto per il caldo, visto che gli animali possono andare incontro a colpi di calore ma anche per quanto riguarda i forasacchi, i parassiti esterni (come pulci, zecche e zanzare), i parassiti interni, insomma l'estate riserva può riservare ai nostri animali tantissimi problemi legati alla stagione stessa". Per info e iscrizioni 366.2626646

News Successiva Caltanissetta, al reparto di Cardiologia del Sant'Elia impiantato il primo defibrillatore sottocutaneo senza fili

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews