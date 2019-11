Cronaca 405

A Caltanissetta il mercato del sabato sospeso per problemi di carattere igienico

Per spiegare le ragioni del provvedimento il sindaco, Roberto Gambino, terrà una conferenza stampa

Redazione

04 Novembre 2019 13:29

In seguito ai fatti riscontrati al termine del mercato del sabato tenutosi in data 2 novembre in via Ferdinando I, l'amministrazione comunale di Caltanissetta si accinge a deliberare la sospensione del mercato settimanale per la giornata di sabato 9 novembre, fin quando le problematiche di carattere igienico non saranno risolte da parte degli operatori. A quanto pare infatti sarebbero stati lasciati a ridosso della scuola "Gianni Rodari" sacchetti di plastica pieni di urina. Per spiegare le ragioni del provvedimento il sindaco, Roberto Gambino, terrà una conferenza stampa martedì 5 novembre alle 10,30 in sala gialla di palazzo del Carmine insieme all'assessore allo sviluppo economico, Grazia Giammusso e ai dirigenti dei lavori pubblici (Suap), Giuseppe Tomasella e della polizia municipale, Diego Peruga.



