Cronaca 450

A Caltanissetta il mercatino settimanale si svolgerà domani e lunedì 4 gennaio

Il sindaco: "Abbiamo teso una mano agli operatori e restituito ai cittadini uno dei momenti più attesi

Redazione

27 Dicembre 2020 22:34

Si svolgerà domani il mercatino settimanale di via Ferdinando I. A comunicarlo sulla sua pagina facebook il sindaco Roberto Gambino che scrive: "Lo abbiamo eccezionalmente slittato da sabato 26 dicembre a domani lunedì 28 dicembre. Stessa cosa accadrà da sabato 2 gennaio 2021, a lunedì 4 gennaio 2021; Perché lo abbiamo fatto? Perché abbiamo teso una mano agli operatori, sempre nel pieno rispetto delle regole anticovid. Perché per i cittadini il mercatino è uno dei momenti più attesi della settimana, anche per fare acquisti di prodotti del territorio". (Foto Archivio)

