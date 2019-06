Eventi 576

A Caltanissetta il convegno "Microcredito alle imprese": tanti gli interventi di imprenditori e professionisti

L'Assessore Regionale Gaetano Armao, trattenuto all'ultimo minuto da un intoppo a Palermo, è stato presente in videoconferenza

Redazione

25 Giugno 2019 09:01

La sala "Gino Morici" della Banca Sicana gremita per il convegno sul "Microcredito alle Imprese", moderato dall'avvocato Antonio Campione e che ha visto la partecipazione, in videoconferenza del vice presidente della Regione Gaetano Armao."I lavori del convegno - spiega l'avvocato Antonio Campione - hanno registrato una piena sintonia tra l'Assessorato Regionale dell'Economia, da me rappresentato e dal Direttore Generale Dottoressa Grazia Benedetta Cannata, e il Credito Cooperativo, nella persona del Presidente di Banca Sicana Dott. Giuseppe Di Forti. Davanti a una platea di imprenditori, professionisti, operatori del credito e cittadini interessati, si è parlato delle strategie prossime venture della collaborazione tra pubblico e privato e delle opportunità attuali di accesso al microcredito. L'Assessore Regionale Gaetano Armao, trattenuto all'ultimo minuto da un intoppo a Palermo, è stato presente in videoconferenza con un acuto intervento sulla materia e con la manifestazione di attenzione al nostro territorio". Padrone di casa è stato il Presidente di Banca Sicana Dott. Giuseppe Di Forti: dopo il saluto istituzionale del Vicesindaco Grazia Giammusso, si sono susseguiti gli interventi dell'Avv. Antonio Onofrio Campione, Consigliere Giuridico dell'Assessore Armao, che ha moderato i lavori, e del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Economia Dottoressa Benedetta Grazia Cannata. Sono seguiti numerosi interventi del pubblico, che ha partecipato con molta attenzione ai lavori.



