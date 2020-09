Salute 157

A Caltanissetta il congresso "Rsa, dal curare al prendersi cura: 'approcci multidisciplinari'"

Ad aprire i lavori è stato il dottore Alfonso Cirrone Cipolla, responsabile scientifico e moderatore dell'evento

30 Settembre 2020

Si è svolto, presso la sala convegni della Banca Sicana, il congresso ecm organizzato dalla Foreip, patrocinato dall’Asp 2 e sponsorizzato da Sofar ed Euromedicalfarm dal titolo: “Rsa dal curare al prendersi cura ‘approcci multidisciplinari’”. Ad aprire i lavori è stato il dottore Alfonso Cirrone Cipolla, responsabile scientifico e moderatore dell’evento. Le relazioni dal grande contenuto e rilievo scientifico sono state esposte dai dottori: Irene Balletti, Pio Alcamisi, Antonella Campo, Giuseppe Giglia, Paolino Mattina, Gabriella Scalia, Carmelo Alessi. Presenti come pubblico sono stati diversi medici, infermieri e Oss che la presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta, la professoressa Giovanna Candura, ha avuto il piacere di salutare con un suo intervento e con il quale ha anche voluto complimentarsi con la Foreip nella persona del dott. Angelo Iannello per l’impeccabile organizzazione e per lo spessore scientifico dell’iniziativa. I lavori sono stati chiusi con la somministrazione dei test a tutte le professioni sanitarie presenti che conseguiranno n.8 crediti ecm per l’anno in corso.

