A Caltanissetta il 12° "Raduno di auto e moto d'epoca"

Il programma prevede il raggruppamento dei partecipanti alle 8 al piazzale Bloy

Redazione

07 Giugno 2019 12:59

Appuntamento domenica 9 giugno con il 12° "Raduno di auto e moto d'epoca" organizzato dal Moto Club Pietrarossa di Caltanissetta. Il programma prevede il raggruppamento dei partecipanti alle 8 al piazzale Bloy per l'esposizione dei mezzi storici, l'iscrizione, colazione e consegna dei gadget. Alle 9.45 si partirà alla volta di San Cataldo per poi visitare il parco minerario “Zolfara Persico” dove sarà rappresentato “Cialua scopre la luna” di Pirandello. La premiazione è fissata per le ore 17.

