Cronaca 4744

A Caltanissetta i casi totali di coronavirus salgono a 28: l'ultimo ieri sera, era rientrato dal Nord

Il paziente era rientrato il 15 marzo, dopo essersi autodenunciato, è stato messo in sorveglianza attiva e successivamente è risultato positivo

Rita Cinardi

22 Marzo 2020 14:07

Sono 28 i casi di coronavirus accertati in provincia di Caltanissetta, 15 di questi, come emerge dall'ultimo bollettino della Regione Sicilia sono ricoverati all'ospedale Sant'Elia. L'ultimo caso è stato accertato ieri sera. Si tratta di una persona rientrata dal nord Italia in macchina giorno 15 marzo. Si è auto denunciata, è stata messa in sorveglianza e successivamente è risultata positiva. A riferirlo, questa mattina nel corso della trasmissione Tony Accesi di Radio Cl1, il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Su 28 contagiati, vi sono 4 ricoverati provenienti dalla provincia di Agrigento. In merito ai positivi del Nisseno il manager Caltagirone ha aggiunto che: "Alcuni sono riconducibili a focolai ben precisi. I numeri crescono perchè abbiamo messo persone in sorveglianza attiva dello stesso nucleo familiare dei pazienti accertati e man mano arrivano i risultati dei tamponi positivi. Ma si tratta di pazienti che in questo momento sono a casa. Abbiamo un totale di 13 persone positive in sorveglianza attiva domiciliare". Sul totale di 15 persone ricoverate, quattro risultano al momento in terapia intensiva. Le loro condizioni risultano gravi ma stabili .



