A Caltanissetta grande successo per l'iniziativa "Natale in Scatola"

L’associazione Tra le Righe e la cooperativa sociale Etnos ringraziano tutte le persone che hanno deciso di donare un sorriso al prossimo

Redazione

24 Dicembre 2020 09:00

Ha avuto un grande riscontro l’iniziativa promossa nelle settimane scorse dall’associazione Tra le Righe, “Natale in scatola”, il cui obiettivo era di donare un po’ di gioia in occasione di questo Natale così diverso rispetto al solito. Tra le Righe ha invitato i cittadini di Caltanissetta a prendere o realizzare una scatola e metterci dentro o una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), una leccornia (cioccolato, caramelle, un barattolo di Nutella ecc.), un passatempo (libro, rivista, un mazzo di carte, sudoku, colori ecc.), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, cosmetici ecc.), un biglietto con parole gentili che potessero scaldare il cuore. Ed in questo progetto l’associazione ha coinvolto anche la cooperativa sociale Etnos ed i suoi diversi progetti sociali, ai quali molti degli scatoli raccolti sarebbero stati donati.



E così l’associazione Tra le Righe e la cooperativa sociale Etnos ringraziano tutte le persone che hanno deciso di donare un sorriso al prossimo, considerando che ogni piccolo gesto fa la differenza, e ringraziano anche l’altro punto di raccolta, la ferramenta “Fai con me”, che grazie anche alla disponibilità della gelateria Equo Cream (l’ultimo progetto solidale della cooperativa Etnos) hanno contribuito alla buona riuscita di "Natale in scatola".



Un ringraziamento speciale va anche alle classi prime e terze F del plesso P. Leone dell' I.C. M.L. King, diretto dalla prof. R. Cartella, coordinate dalle docenti M. C. Chiantia e I. Testaquatra, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa e hanno donato numerose scatole, ed il vedere tanti giovani ragazze e ragazzi così sensibili e generosi, da molta speranza di un futuro migliore.



Per l’associazione Tra le righe è stato un immenso piacere farsi promotrice di questa raccolta di Natale, in quanto condividere e donare sono concetti nei quali le socie di questa associazione hanno sempre creduto e che portano avanti sin dalla fondazione, e sono felici e grati di aver trovato la calorosa partecipazione di tutte le splendide persone che si sono lasciate coinvolgere da "Natale in scatola"!



L’associazione ha deciso di destinare le scatole raccolte alla cooperativa Etnos, impegnata in decine di progetti di educazione, inserimento lavorativo e inclusione sociale per le persone più fragili, in particolare donne e minori vittime di violenza, minori stranieri e persone con handicap psichico.



E la cooperativa sociale Etnos ringrazia anche Federica Dell'Aiera, presidente dell’associazione “tra le righe”, ed a Claudia Patti, Antonio Miccichè, Andrea Ciociano: membri del direttivo che si sono impegnati molto per la riuscita dell’iniziativa.





