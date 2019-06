Eventi 290

A Caltanissetta "Festa della musica": giornata dedicata al suono, all'arte e al buon cibo

L'iniziativa, organizzata in occasione della giornata mondiale dedicata alla musica, si terrà domani venerdì 21 giugno, nell'ex scuola Capuana, in via Re d'Italia.

Redazione

20 Giugno 2019 11:38

Domani, venerdì 21 giugno, giornata mondiale dedicata alla musica. In occasione della "Festa della Musica" che si terrà a Caltanissetta, nella ex scuola Capuana sita in via Re d'Italia, anche una manifestazione, interamente dedicata a tutto ciò che è suono, arte, colori e buon cibo, organizzata dalla Rete Studenti Medi, da Arci Aut, da Ritmamente, da Officine Sonore e dall' associazione Fenice. Media partner CaltanissettaLive.it.Di seguito il programma:

*ore 10.00: Apertura mostre:

- "Digital Scratches";

- "30 copertine di dischi che hanno fatto la storia del rock";

*ore 11.30 lezione di Batteria con il maestro Danilo Lapadura;

*ore 13.30 chiusura per pausa pranzo;

*ore 16.00 lezione di chitarra rock base;

*ore 17.00 lezione di deejayng con il music producer Giuseppe Dell'Utri;

*ore 18.00 estrazione dei premi tra tutti coloro che verrano a trovarci presso la ex scuola Capuana e merenda per tutti i presenti;

*ore 18.30 deeJay set Hard/Heavy/thrash a cura di Lillo Thrash;

*ore 19.30 saluti e ringraziamenti.

Tutte le iniziative sono gratuite. A tutti gli intervenuti verranno distribuiti presso il banchetto dell'Arci e gratuitamente i biglietti per partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio dagli sponsor. L'estrazione è prevista per le ore 18.00.





