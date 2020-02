Salute 1571

A Caltanissetta farmacie prese d'assalto per l'acquisto di mascherine e gel amuchina

Dopo la notizia sui primi casi di coronavirus in Italia in diverse farmacie del capoluogo oggi si è registrato il tutto esaurito

Rita Cinardi

21 Febbraio 2020 22:20

Si è registrato il tutto esaurito in diverse farmacie nissene per quanto riguarda mascherine e gel amuchina. La notizia dei primi casi di contagio da coronavirus in Italia ha spinto moltissimi nisseni a recarsi nelle farmacie per acquistare disinfettanti e mascherine e scongiurare la possibilità di restare senza. "Oggi abbiamo venduto tutte le mascherine - ha detto Giuliano Marrocco, presidente dell'ordine dei farmacisti - e tantissime sono state le richieste di amuchina, tanto che abbiamo dovuto già ordinare nuove scorte. Non si registra vero e proprio allarme tra i cittadini. Quelli più preoccupati sono coloro i quali devono prendere un aereo e mettersi in viaggio. In ogni caso nessun allarmismo, semplicemente vanno seguite le precauzioni suggerite dal ministero della Salute". In allegato il volantino.

