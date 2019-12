Salute 17

A Caltanissetta esperti a confronto sull'epatite C: "Entro il 2030 l'eradicazione globale"

L’epatite C rappresenta un’infezione ancora presente nel nostro territorio e necessita di ulteriori sforzi da parte delle organizzazioni sanitarie

Redazione

14 Dicembre 2019 16:51

Si è svolto oggi, all’Hotel San Michele di Caltanissetta, il convegno “Epatite C, scenari presenti e futuri sulla via dell’eradicazione”. Al meeting, organizzato dalla U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo, hanno partecipato i Dr. Marcello Maida e Gaetano Morreale responsabili scientifici dell’evento, il Dr. Salvatore Camilleri responsabile della U.O.C. di Gastroenterologia, il Prof. Vito di Marco dell’Università degli studi di Palermo, il Dr. Fabio Caltabellotta responsabile della Rete HCV Sicilia e il Dr. Alfonso Cirrone Cipolla dello staff della Direzione Sanitaria dell’ASP di Caltanissetta.Durante il convengo, gli specialisti si sono confrontati con i medici di medicina generale del territorio per discutere dell’efficacia delle nuove terapie antivirali per l’epatite C e di come potenziare il network tra medici di medicina generale e centri prescrittori attraverso il portale online della rete HCV Sicilia. L’epatite C rappresenta infatti un’infezione ancora presente nel nostro territorio e necessita di ulteriori sforzi da parte delle organizzazioni sanitarie al fine di raggiungere l’obiettivo dell’eradicazione globale prefissato entro il 2030 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Attualmente, queste nuove terapie antivirali vengono erogate presso l’Ambulatorio di Epatologia della U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo e dalla U.O.C. di Malattie infettive dell’Ospedale di Caltanissetta.









