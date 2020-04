Salute 483

A Caltanissetta e San Cataldo c'è il "Farmaco sospeso": fondi a due farmacie per garantire medicine a chi è in difficoltà

L'iniziativa è stata promossa dal Rotaract Club. L'obiettivo è quello di tutelare la salute delle famiglie più bisognose

Redazione

11 Aprile 2020 10:55

La pandemia di covid-19 ha causato il lockdown di quasi tutte le nostre attività di quotidianità, facendoci entrare nell'ottica di un "contribuire ognuno dalla propria trincea" sia esso una trincea di guerra in prima linea, sia essa uno stare a casa per evitare un proliferarsi del contagio. Ma la solidarietà e lo spirito di service che contraddistinguono le attività rotaractiane non possono arrestarsi in quanto esistono e in questi tempi di difficoltà, cambiano solamente modalità e finalità. Il Rotaract Club di Caltanissetta ha così lanciato un'attività pragmatica volta a garantire una costante presenza nel territorio; l'attività dal Titolo "farmaco sospeso" si è concentrata sulla donazione di una quota in denaro destinata ad una farmacia del nisseno ed ad una farmacia di San Cataldo. L'obiettivo è tutelare la salute di coloro che non possono economicamente sostenere delle spese, i quali essendo impossibilitati si ritroverebbero a rinunciarvi. Se la comunità deve rispondere appieno all'appello istituzionale anche i club service sono chiamati a confermare la propria vocazione civile nel territorio.

