Cronaca 1879

A Caltanissetta collocate le due rotatorie sperimentali in sostituzione dei semafori in via Catania e via Leone XIII

Con l'entrata in funzione inizia oggi una fase sperimentale di tre mesi in cui la Polizia municipale effettuerà il monitoraggio

Redazione

12 Giugno 2019 14:44

Sono state collocate mercoledì mattina le due rotatorie sperimentali negli incroci tra via Catania e via fra Giarratana e tra via Leone XIII e via Luisa Moncada, programmate con l'obiettivo di fluidificare il traffico veicolare nei due snodi di grande confluenza. Il progetto è stato realizzato dalla direzione II Lavori pubblici unitamente alla Polizia municipale. Le rotatorie regolano l'attraversamento degli incroci in sostituzione degli impianti semaforici che sono stati spenti. Con l'entrata in funzione inizia oggi una fase sperimentale di tre mesi in cui la Polizia municipale effettuerà il monitoraggio, al termine del quale le rotatorie, attualmente realizzate con l'utilizzo di jersey, saranno collocate in sede stabile ed i semafori dfinitivamente rimossi. Contestualmente è stata tracciata la segnaletica orizzontale e quella verticale. La sperimentazione potrà fornire indicazioni operative all'amministrazione comunale per la redazione del Piano urbano per la mobilità sostenibile e l’aggiornamento del piano urbano del traffico.Da alcune settimane è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade cittadine e la sostituzione, dove necessario, della segnaletica verticale. L'attività rientra tra quelle programmate nell'ambito di un contratto aperto che la Polizia municipale ha sottoscritto con una ditta per tutto ciò che concerne la segnaletica e la manutenzione degli impianti semaforici. Tra i primi interventi verrà ammodernato il gruppo semaforico di via Guasteferro, incrocio con via Leone XIII e via Sagona, con l'impiego nuove lampade a led e di una centralina digitale, ponendo fine agli inconvenienti tecnici che ciclicamente si sono presentati a causa della vetustà dell'impianto.



