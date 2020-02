Salute 17949

A Caltanissetta caso sospetto di coronavirus: effettuato tampone su paziente

L'uomo è ricoverato in malattie infettive. Il tampone è stato eseguito a scopo precauzionale

26 Febbraio 2020 13:39

E' stato effettuato questa mattina un tampone su un paziente arrivato ieri all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'uomo, che ha già patologie pregresse, è tornato da qualche giorno dalla Lombardia e da ieri ha cominciato ad accusare tosse e febbre alta. Sarebbe già stata diagnosticata una polmonite. Al momento il tampone è stato effettuato a scopo precauzionale visto che il paziente arriva da uno dei luoghi del contagio. Come precisato dalla direzione dell'Asp, interpellata da seguonews, si tratta solo di un paziente che presenta sintomi simili al coronavirus e, vista la provenienza, è stato sottoposto a tampone. I risultati si avranno entro le prossime ore. Per il momento l'uomo è ricoverato in malattie infettive.

