Eventi 263

A Caltanissetta apre il punto vendita di Griffe La Beutic: garanzia di competenza e professionalità

Sono più di 100 in tutta Italia gli store La Beautic ,17 solo in Sicilia targati Griffe La Beautic

Redazione

25 Giugno 2019 08:25

Apre a Caltanissetta il nuovo punto vendita di Griffe La Beautic.



Catena specializzata nella commercializzazione di fragranze, cosmetici, make up e strumenti di bellezza, Griffe La Beautic è garanzia di competenza e professionalità.



La bellezza a 360 gradi passa dai brand leader del settore offrendo prodotti e servizi di prestigio.



Sono più di 100 in tutta Italia gli store La Beautic ,17 solo in Sicilia targati Griffe La Beautic per una copertura nazionale di notevole importanza.



Vi aspettano all'inaugurazione del nuovo punto vendita di via Kennedy n. 16, venerdi 28 Giugno ore 18:00



(Informazione Pubblicitaria)







Apre a Caltanissetta il nuovo punto vendita di Griffe La Beautic.



Catena specializzata nella commercializzazione di fragranze, cosmetici, make up e strumenti di bellezza, Griffe La Beautic è garanzia di competenza e professionalità.



La bellezza a 360 gradi passa dai brand leader del settore offrendo prodotti e servizi di prestigio.



Sono più di 100 in tutta Italia gli store La Beautic ,17 solo in Sicilia targati Griffe La Beautic per una copertura nazionale di notevole importanza.



Vi aspettano all'inaugurazione del nuovo punto vendita di via Kennedy n. 16, venerdi 28 Giugno ore 18:00



(Informazione Pubblicitaria)







A Caltanissetta il convegno "Microcredito alle imprese": tanti gli interventi di imprenditori e professionisti

News Successiva Oltre 300 visitatori in meno di un mese, cala il sipario a Caltanissetta sulla mostra "Spiriti in fermento"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews