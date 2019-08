Eventi 150

A Caltanissetta al via gli esercizi spirituali per gli sposi e fidanzati

Dal pomeriggio di venerdì 30 agosto alla mattina di domenica 1° settembre, i lavori vedranno alternarsi le Lectio del Vescovo Mario Russotto con incontri per gruppi

Redazione

28 Agosto 2019 18:36

Dal 30 agosto al 1° settembre si svolgeranno gli esercizi spirituali per gli sposi e i fidanzati guidati dal Vescovo Mons. Mario Russotto e organizzati dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, presso l’Hotel Federico II di Enna.Il tema “La notte…aurora di luce…rileggendo le notti del Cantico dei Cantici”, sarà articolato in quattro Lectio che focalizzeranno altrettanti momenti cruciali della narrazione del libro biblico più significativo e suggestivo sull’amore: La notte …tra sonno e ricerca (Ct 3, 1-5), La notte…tra noia, abbandono e angoscia (Ct 5, 2-8), La notte…della scoperta dell’altro (Ct 5, 9-16), L’aurora dell’abbraccio (Ct 8, 6-7).

Dal pomeriggio di venerdì 30 agosto alla mattina di domenica 1° settembre, i lavori vedranno alternarsi le Lectio del Vescovo Mario Russotto con incontri per gruppi, riflessioni e testimonianze, adorazioni eucaristiche e momenti di approfondimento spirituale e di preghiera, che vedranno protagonisti tutti i partecipanti.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, diretto da Luigi e Lia Bellomo, con Don Rino Dello Spedale Alongi assistente spirituale e don Maurizio Nicastro vice-assistente, è stato di recente rinnovato per il prossimo quinquennio ed inizia con questi Esercizi Spirituali il proprio ciclo di attività, che saranno particolarmente impegnative con l’avvio dei nuovi percorsi di preparazione al matrimonio cristiano: “L’Anello della Fede”, che da quest’anno sostituiranno in tutte le parrocchie della Diocesi i tradizionali corsi pre-matrimoniali.





Dal 30 agosto al 1° settembre si svolgeranno gli esercizi spirituali per gli sposi e i fidanzati guidati dal Vescovo Mons. Mario Russotto e organizzati dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, presso l’Hotel Federico II di Enna.Il tema “La notte…aurora di luce…rileggendo le notti del Cantico dei Cantici”, sarà articolato in quattro Lectio che focalizzeranno altrettanti momenti cruciali della narrazione del libro biblico più significativo e suggestivo sull’amore: La notte …tra sonno e ricerca (Ct 3, 1-5), La notte…tra noia, abbandono e angoscia (Ct 5, 2-8), La notte…della scoperta dell’altro (Ct 5, 9-16), L’aurora dell’abbraccio (Ct 8, 6-7).

Dal pomeriggio di venerdì 30 agosto alla mattina di domenica 1° settembre, i lavori vedranno alternarsi le Lectio del Vescovo Mario Russotto con incontri per gruppi, riflessioni e testimonianze, adorazioni eucaristiche e momenti di approfondimento spirituale e di preghiera, che vedranno protagonisti tutti i partecipanti.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, diretto da Luigi e Lia Bellomo, con Don Rino Dello Spedale Alongi assistente spirituale e don Maurizio Nicastro vice-assistente, è stato di recente rinnovato per il prossimo quinquennio ed inizia con questi Esercizi Spirituali il proprio ciclo di attività, che saranno particolarmente impegnative con l’avvio dei nuovi percorsi di preparazione al matrimonio cristiano: “L’Anello della Fede”, che da quest’anno sostituiranno in tutte le parrocchie della Diocesi i tradizionali corsi pre-matrimoniali.





News Successiva Caltanissetta, premio Michele Abbate: alla scalinata San Francesco di scena "L'arte della beffa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews