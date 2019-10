Salute 58

A Caltagirone un convegno sul trattamento delle malattie degli apparati locomotore e nervoso

E’ il convegno organizzato dalla Foreip di Caltanissetta e sponsorizzato dal centro ortopedico Aliotta di Gela

Redazione

07 Ottobre 2019 09:37

“Riabilitazione e trattamento multidisciplinare nelle malattie degli apparati locomotore e nervoso”.E’ il convegno organizzato dalla Foreip di Caltanissetta e sponsorizzato dal centro ortopedico Aliotta di Gela.



Il convegno mira a sensibilizzare tutti i professionisti coinvolti nei percorsi terapeutici riabilitativi, in merito all’ importanza della collaborazione multiprofessionale e multispecialistica, circa lemigliorimodalità di integrazione delle varie metodiche terapeutiche a disposizione, nonché sull’importanza della gestione attenta e appropriata durante i percorsi riabilitativi, al fine di offrire non solo miglioramenti nella qualità di vitae dellacura,ma anche di quella sociale di ogni singolo paziente.

Il trattamento riabilitativo è un valido supporto nei diversi percorsi di cura multidisciplinare, nelle patologie dell’apparato locomotore e del Sistema nervoso centrale.Saper integrare le proprie competenze, relazionarsi e confrontarsi nei vari campi di applicazione rende il percorso del fisiatra, più coerente ed efficace nella gestione di un paziente dall’età pediatrica a quella adulta.

L’evento è articolato in due giornate.Si svolgerà a Caltagirone il 25 e 26 ottobre 2019, nel

Salone Comunale di rappresentanza “Mario Scelba”.



Numero crediti ECM 6

Partecipanti:150.



Per iscriversi inviare una email a: foreipaliotta@gmail.com





