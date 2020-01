Cronaca 958

A 90 anni uccide la moglie a colpi di bastone: l'omicidio al culmine di una lite familiare

La vittima aveva 79 anni. Tutto è successo la notte del 3 gennaio. La donna era stata ricoverata in gravi condizioni

Redazione

07 Gennaio 2020 11:31

Un uomo di 90 anni, al culmine di una violenta lite familiare – scaturita a quanto pare da futili motivi – ha picchiato l’anziana moglie, 79 anni nativa di Regalbuto (Enna) e residente a Mascali, colpendola ripetutamente con un bastone. I fatti sono avvenuti nella notte del 3 gennaio scorso, nell’abitazione dell’anziana coppia nella zona residenziale di Mascali. La vittima in quella drammatica circostanza era stata soccorsa dal 118 e condotta in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove è giunta in codice rosso: è stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple.Con il trascorrere delle ore le condizioni della donna si sono aggravate. Il 5 mattina, dopo due giorni di agonia, l’anziana donna è purtroppo deceduta per le gravi conseguenze delle percosse subite dal marito, anche lui nativo di Regalbuto, che, già nell’immediatezza dei fatti era stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo, adesso, in considerazione dell’avvenuto decesso della povera donna, potrebbe rispondere dell’accusa di omicidio. La salma della vittima è stata nel frattempo traslata nell’obitorio del Policlinico di Catania in attesa dell’esame autoptico cosi come disposto dall’autorità giudiziaria.



