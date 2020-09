Cronaca 1000

A 214 chilometri orari sulla statale Agrigento-Caltanissetta. Multa e patente ritirata

Sono stati in tutto sei gli automobilisti pizzicati dalla Polstrada e multati per aver superato il limite di 60 chilometri all'ora presente lungo l'arteria

Redazione

26 Settembre 2020 11:25

A 214 chilometri orari sulla statale 640: la Agrigento-Caltanissetta. Per il "recordman" della "Strada degli scrittori" al volante di una Mercedes classe C, il ritiro della patente. Ma sono stati in tutto sei gli automobilisti pizzicati dalla Polstrada di Agrigento e multati per aver superato il limite di 60 chilometri all'ora presente lungo l'arteria.In tutto, ad Agrigento, nell'ambito dei Safety days, l'iniziativa promossa dal network delle polizie Stradali Roadpol, sono stati 14 gli automobilisti agrigentini sanzionati per aver superato il limite di oltre 40 chilometri orari. Ma sono state elevate anche 34 contravvenzioni per il mancato uso della cintura o dei sistemi di ritenuta per bambini e 12 multe per uso del cellulare alla guida.



