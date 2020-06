Politica 55

2 giugno, Pagano: "La Lega in piazza contro il governo Conte per dare voce al popolo martoriato"

"La Lega non ci sta e da oggi - ha detto il deputato - da Caltanissetta a tutte le altre città siciliane e italiane, inizia una stagione di civile contestazione"

Redazione

02 Giugno 2020 10:36

“Sul binomio paura e dolore questo governo Conte ha costruito il suo consenso iniziale, ma adesso nella fase due sta dimostrando quello che è: privo di idee, con nessuna capacità di venire incontro ai reali problemi del popolo sofferente, spregiudicato nell’uso dei media di regime utili a far passare il suo pensiero unico. La #lega non ci sta e da oggi, da Caltanissetta a tutte le altre città siciliane e italiane, inizia una stagione di civile contestazione che porterà nelle piazze la voce di commercianti, artigiani, pensionati, dipendenti, partite iva, professionisti, società civile. I palazzi del potere dove insiste il governo Conte sentiranno per il tramite della #Lega, la voce della gente e del profondo dissenso che li anima.

Lo dichiara Alessandro Pagano, vice presidente del gruppo parlamentare lega alla camera il deputati”. (Foto Archivio)

“Sul binomio paura e dolore questo governo Conte ha costruito il suo consenso iniziale, ma adesso nella fase due sta dimostrando quello che è: privo di idee, con nessuna capacità di venire incontro ai reali problemi del popolo sofferente, spregiudicato nell’uso dei media di regime utili a far passare il suo pensiero unico. La #lega non ci sta e da oggi, da Caltanissetta a tutte le altre città siciliane e italiane, inizia una stagione di civile contestazione che porterà nelle piazze la voce di commercianti, artigiani, pensionati, dipendenti, partite iva, professionisti, società civile. I palazzi del potere dove insiste il governo Conte sentiranno per il tramite della #Lega, la voce della gente e del profondo dissenso che li anima.

Lo dichiara Alessandro Pagano, vice presidente del gruppo parlamentare lega alla camera il deputati”. (Foto Archivio)

News Successiva Salvatore Giunta (LE API): "Con il ponte sullo Stretto enormi potenzialità per la Sicilia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare