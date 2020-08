Cronaca 3126

Trovato cadavere di donna a Caronia dove è scomparsa la mamma col figlio di 4 anni

Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio

Redazione

08 Agosto 2020 16:08

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni.Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio

anche perchè non sono le uniche due persone che si cercano in questa zona. Ieri, infatti, è stata denunciata la scomparsa di una 43enne da Castel di Lucio, comune messinese, che dista 21 km da Caronia. Sono tre, quindi, le persone che vengono cercate nella stessa zona.

Il cadavere è stato trovato dalle unità cinofile: indosserebbe un paio di pantaloncini bianchi e un paio di scarpe bianche ma ha il volto sfigurato. I carabinieri stano cercando di risalire all’identità della donna trovata nei boschi di Caronia sotto l’autostrada Palermo-Messina.

La Parisi e il figlio sono scomparsi da lunedì scorso alle 11,30, dopo un incidente stradale con l’auto, non grave, sull'A20 Messina-Palermo, all’altezza di Torre del lauro di Caronia, e il mistero non è stato risolto anzi col passare delle ore si è maggiormente infittito. La donna torinese di nascita abita a Venetico, paesino messinese, col marito Daniele Mondello, dj e creatore di musica dance come lei, che ha un discreto seguito. L’uomo mercoledì ha postato su Fb un video messaggio in cui chiede alla moglie di tornare dicendo che non le succederà nulla. Poi non ha scritto più.

Il capo della squadra mobile di Messina Antonio Sfameni ha fatto sapere che si sta indagando, coordinati dalla Procura, su due fronti.



